В Бурятии студенты скинулись на реконструкцию Аллеи Славы





Студенты Бурятской сельхозакадемии организовали сбор средств на завершение реконструкции мемориального комплекса «Аллея Славы» в Кижингинском районе. Благотворительная акция «Звезда победы» прошла с 29 апреля по 6 мая, сообщили в пресс-службе БГСХА.Студенты приобретали стикеры со звездами и клеили их на тематическую фотозону ко Дню Победы. На завершение реконструкции Аллеи Славы собрали более 40 тысяч рублей.- Акция «Звезда победы» объединила студентов разных факультетов и показала, что важно помнить и бережно хранить историческую память о военных и трудовых подвигах наших прадедов. Мы рады, что студенты и преподаватели откликнулись на нашу акцию и почти за неделю мы собрали более 40 тысяч рублей, - сообщил председатель объединённого совета обучающихся БГСХА Арсалан Дугаров.Собранная сумма уже передана Кижингинскому району.На Аллее Славы в 2005 году были увековечены имена всех участников Великой Отечественной войны из Кижингинского района. В 2022-м будут увековечены имена тружеников тыла.