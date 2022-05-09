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В Бурятии студенты скинулись на реконструкцию Аллеи Славы

В Бурятии студенты скинулись на реконструкцию Аллеи Славы
Общество,  Фото:пресс-служба БГСХА
Студенты БСГХА покупали специальные стикеры со звёздами

Студенты Бурятской сельхозакадемии организовали сбор средств на завершение реконструкции мемориального комплекса «Аллея Славы» в Кижингинском районе. Благотворительная акция «Звезда победы» прошла с 29 апреля по 6 мая, сообщили в пресс-службе БГСХА.

Студенты приобретали стикеры со звездами и клеили их на тематическую фотозону ко Дню Победы. На завершение реконструкции Аллеи Славы собрали более 40 тысяч рублей.


- Акция «Звезда победы» объединила студентов разных факультетов и показала, что важно помнить и бережно хранить историческую память о военных и трудовых подвигах наших прадедов. Мы рады, что студенты и преподаватели откликнулись на нашу акцию и почти за неделю мы собрали более 40 тысяч рублей, - сообщил председатель объединённого совета обучающихся БГСХА Арсалан Дугаров.

Собранная сумма уже передана Кижингинскому району.

На Аллее Славы в 2005 году были увековечены имена всех участников Великой Отечественной войны из Кижингинского района. В 2022-м будут увековечены имена тружеников тыла.


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