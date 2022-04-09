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Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Бурятии

Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ежесуточный прирост больных остался на прежнем уровне

По данным управления Роспотребнадзора на утро 9 апреля в Бурятии зарегистрировано 135 055 случаев заражения коронавирусом. Из них 44% (59 699) приходится на жителей Улан-Удэ.
 
Суточный прирост составил 77 больных COVID-19. Этот показатель почти такой же, как и день назад. Однако почти всю неделю этот показатель был на уровне 61-63.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 70 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
 
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2979 человек, в том числе двое из них скончались за прошедшие сутки – оба старше 65 лет.

Выздоровели от COVID-19 – 131 278 человек, в том числе 63 за прошедшие сутки. Дополнительно сняты с наблюдения – 78.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 323 койки: занято –241, свободно – 82 койки. Занятость коечного фонда составляет 74,6%.
В стационарах получают лечение 241 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 19 пациентов.

В отделениях реанимации находится 49 пациентов (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –12 пациентов (из них старше 65 – 9).

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 479 человек.


коронавирус профилактика

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