Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Бурятии



По данным управления Роспотребнадзора на утро 9 апреля в Бурятии зарегистрировано 135 055 случаев заражения коронавирусом. Из них 44% (59 699) приходится на жителей Улан-Удэ.



Суточный прирост составил 77 больных COVID-19. Этот показатель почти такой же



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 70 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Суточный прирост составил. Этот показатель почти такой же , как и день назад. Однако почти всю неделю этот показатель был на уровне 61-63.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 70 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2979 человек, в том числе двое из них скончались за прошедшие сутки – оба старше 65 лет.



Выздоровели от COVID-19 – 131 278 человек, в том числе 63 за прошедшие сутки. Дополнительно сняты с наблюдения – 78.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 323 койки: занято –241, свободно – 82 койки. Занятость коечного фонда составляет 74,6%.

В стационарах получают лечение 241 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 19 пациентов.



В отделениях реанимации находится 49 пациентов (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –12 пациентов (из них старше 65 – 9).



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 479 человек.





