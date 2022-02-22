В окрестностях Улан-Удэ прошёл второй этап чемпионата республики
В Бурятии прошёл второй этап открытого чемпионата республики по ледовым кольцевым автогонкам «Лёд – 22». Соревнования состоялись 19 февраля на льду карьера в районе посёлка Исток и села Сужа.
Как сообщает СТК «Сибирь», победителями и призёрами этапа стали:
7 класс «Супер шип»
1 место - Ившин Роман, автомобиль Honda Torneo
2 место - Чебунин Владимир, автомобиль Nissan Silvia
3 место - Туркин Александр, автомобиль Иж Фабула
6 класс «4WD, шип»
1 место - Эмигенов Евгений, автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution
2 место - Малыгин Илья, автомобиль Subaru Leone
3 место - Орловская Александра, автомобиль Subaru Forester
5 класс «4WD, не шип»
1 место - Щербаков Сергей, автомобиль Toyota Celica
2 место - Ившин Роман, автомобиль Honda CR-V
4 класс «Задний привод, шип»
1 место - Протасов Дмитрий, автомобиль Nissan Silvia
2 место - Якупов Илья , автомобиль Москвич 412
3 место - Цыдыпов Виктор, автомобиль Москвич 412
3 класс «Задний привод, не шип»
1 место - Туркин Александр, автомобиль Иж Фабула
2 место - Суслов Дмитрий, автомобиль ВАЗ 2106
3 место - Хуриганова Мария, автомобиль Toyota Mark 2
2 класс «Передний привод, шип»
1 место - Шелковников Роман, автомобиль Honda Integra
2 место - Микаелян Размик, автомобиль Daihatsu Boon
3 место - Петров Сергей, автомобиль Honda Аccord
1 класс «Передний привод, не шип»
1 место - Марач Игорь, автомобиль Toyota Fielder
2 место - Микаелян Размик, автомобиль Daihatsu Boon
3 место - Туркин Олег, автомобиль Nissan Wingroad
Этапы любительских соревнований по зимним гонкам состоятся 26 февраля и 6 марта.
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В Бурятии определили победителей ледовых автогонок
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