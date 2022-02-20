В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки



- Класс «1» – передний привод, любой тип гражданской резины;

- Класс «2» – задний привод, любой тип гражданской резины;

- Класс «3» - полный привод на любой гражданской резине;

- Класс «4» – автомобили, с приводом на переднюю ось (спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм);

- Класс «5» – автомобили, с приводом на заднюю ось (спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм);

- Класс «6» – автомобили, с полным приводом (спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм).











В Бурятии возобновили проведение этапов открытого чемпионата республики по ледовым кольцевым автогонкам (0+). Очередной этап провели накануне, 19 февраля, на льду карьера в районе посёлка Исток и села Сужа.Утром прошла регистрация участников, затем после обеда состоялось официальное открытие состязаний.Чемпионат проводился в следующих классах автомобилей: