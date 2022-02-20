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В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

В Бурятии возобновили проведение этапов открытого чемпионата республики по ледовым кольцевым автогонкам (0+). Очередной этап провели накануне, 19 февраля, на льду карьера в районе посёлка Исток и села Сужа.

Утром прошла регистрация участников, затем после обеда состоялось официальное открытие состязаний.

Чемпионат проводился в следующих классах автомобилей:

- Класс «1» – передний привод, любой тип гражданской резины;
- Класс «2» – задний привод, любой тип гражданской резины;
- Класс «3» - полный привод на любой гражданской резине;
- Класс «4» – автомобили, с приводом на переднюю ось (спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм);
- Класс «5» – автомобили, с приводом на заднюю ось (спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм);
- Класс «6» – автомобили, с полным приводом (спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм).




автогонки соревнования

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