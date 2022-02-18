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В Улан-Удэ установят скульптуру четырёх строителей БАМа

В Улан-Удэ установят скульптуру четырёх строителей БАМа
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Авторы скульптуры выразили романтику, молодость и энтузиазм строителей БАМа

В столице Бурятии определили победителей конкурса на лучший эскиз мемориального комплекса, посвящённого БАМовцам. Первое место с призовым фондом 100 тысяч рублей занял творческий коллектив из Санкт-Петербург - архитектор Вячеслав Бухаев и скульптор Матвей Макушкин, сообщает мэрия. 

- В этой скульптурной композиции есть новое видение события 40-летней давности. В ней подкупает выраженная автором романтика, непосредственность, молодость и энтузиазм строителей БАМа, - отметил начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Даши Анчиров.

Всего на конкурс поступило пять заявок с эскизными проектами.

Творческий коллектив под руководством архитектора Ирины Аляскиной занял второе место и станет обладателем 50 тысяч рублей. Архитектор Джейран Уланов и скульптор Юрий Эрдынеев - третье, они получат 30 тысяч рублей. Скульптор Баир Сундупов и архитектор Ринчин Ракшаев заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Проект-победитель будет в дальнейшем доработан.

Скульптуру четырёх строителей БАМа установят в сквере на улице Лимонова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года в Улан-Удэ открылся памятник бурятскому писателю Даширабдану Батожабаю. Он находится у Национальной библиотеки. 
скульптура БАМ

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