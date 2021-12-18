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В центре Улан-Удэ открыли памятник Даширабдану Батожабаю

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Памятник классику бурятской литературы высоко оценила его родные. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия памятник Батожабаю

17 декабря состоялась торжественная церемония открытия памятника известному бурятскому писателю Даширабдана Батожабая. Памятник установили возле здания Национальной библиотеки. Событие приурочили к 100-летия со дня рождения писателя.

Писатель изображён сидящим за столиком и работающим над очередным произведением. На столике также разместили печатную машинку и перья. Автор работы – скульптор Баир Сундупов.

На церемонии присутствовала родная дочь писателя Сэсэгма Батожабай.

- Памятник мне очень понравился, - рассказала она «Байкал-Daily». – Мою душу переполняют эмоции. Мы много лет стремились к этому событию, и сегодня мы это осуществили. Хочу сказать большое спасибо Баиру Сундупову, за то, что он так хорошо отобразил всю полноту души отца, весь его характер и хочу поблагодарить всех, кто сегодня вместе с нами. Жалко, что пьедестал не успели вовремя поставить, мы заказали его с запада. Надеюсь, что через два дня он приедет, и памятник предстанет во всём своём величии.

Скульптор Баир Сундупов поделился, что работал над памятником около трёх недель.

- Время было ограничено. Когда начал составлять проект, он почему-то у меня сразу представился за письменным столом. После двух дней раздумий я решил, что лепить буду именно так. Когда проект был одобрен, у меня была идея, чтобы из его печатающей машинки выскакивали герои рассказов, но времени было мало. Да и от изначального плана отходить нельзя было, - поделился скульптор.

После открытия памятника в холле второго этажа Национальной библиотеки состоялась экскурсия по выставке по творчеству Батожабая (0+). Экспонаты представлены из фондов Национальной библиотеки, республиканской детско-юношеской библиотеки, а государственного архива республики. Позже в конференц-зале прошёл концерт, посвящённый столетию со дня рождения писателя.

На открытии памятника присутствовали министр культуры Соёлма Дагаева, начальник отдела территориального развития администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края Солбон Цыренов и Дид Хамбо Лама Дагба Очиров.

Как сообщал «Байкал-Daily», лучший эскиз проекта памятника писателю Даширабдану Батожабаю выбрало ранее минкультуры Бурятии по итогам конкурса. В комиссию по отбору работ на лучшее эскизное решение вошли известные художники Алексей Бахлуев, Вадим Мясников, Евгений Болсобоев, Чингис Шенхоров и дочь писателя Сэсэгма Даширабдановна. По количеству набранных баллов при голосовании победила работа скульптора Баира Сундупова.

Справка:

Даширабдан Батожабай бурятский прозаик, драматург, киносценарист, почётный милиционер Москвы, кавалер Ордена Трудового Красного знамени, член Союза писателей СССР.

Родился в 1921 году в селе Догой (ныне в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края) в семье скотовода. В 1936 году поступил в Улан-Удэнский театрально-музыкальный техникум. После окончания техникума работал актёром Бурятского драматического театра. Начав литературную деятельность, написал несколько одноактных пьес.

После начала Великой Отечественной войны был призван в армию. В 1941 году окончил Новосибирскую краткосрочную лётную школу. Служил пилотом тяжёлого бомбардировщика дальней авиации.

После войны с 1945 по 1952 год работал в газете «Бурят-Монголой унэн», редактором литературной редакции в радиокомитете, художником-оформителем в Агинском Бурятском национальном округе.

В 1945 году была издана поэма-улигер Батожабая «Юный богатырь Сэнгэ и его друг Сунды Мэргэн», а затем пьеса «Плоды победы». За ней последовали пьесы: «Малшад» («Скотоводы», 1948), «Дагбын алдуу» («Ошибка Дагбы», 1949), «Агроном болохоб» («Буду агрономом», 1952), «Шүүбэри» («Выигрыш», 1952).

В 1952 году Батожабай поступил в Литературный институт имени Горького. Начал писать рассказы. В 1954 году опубликовал на русском языке эпическую поэму «Мудрый Сэнгэ», пьесу «Шобдог», многоактные пьесы «Огни на реке» и «Ход конём». В Москве были изданы «Бесхвостый чёрт» (1954) и «Невскрытые конверты» (1958). Пьеса «Огни на реке» и комедия «Ход конём» были поставлены на сцене Бурятского драматического театра.

В 1955 году Батожабай написал свою первую повесть «Песня табунщика». В 1957 году по повести была снята кинокартина «Песня табунщика». В 1960 году был снят художественный фильм «Золотой дом» по сценарию Батожабая и двух его соавторов.

С 1959 по 1965 годы работал над трилогией «Похищенное счастье». В 1962 году была издана «Где же ты, моя судьба» (Улан-Удэ), в 1970-е годы писатель работал над романом «Горные орлы» (Москва, 1978).

Ушёл из жизни в 1977 году в Москве.
памятник

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