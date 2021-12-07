В Бурятии почтили память павших воинов

Общество, Фото: МВД по Бурятии

После митинга собравшиеся возложили цветы к Вечному огню



В Хоринском районе Бурятии сотрудники районного отдела полиции, ширээтэ лама Анинского дацана Легцог лама, а также волонтёры движения «Юнармия» приняли участие в акции, посвященной Дню Неизвестного солдата. Они почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.



На митинге начальник МО МВД России «Хоринский» Илья Шойдоров напомнил, что 3 декабря в 1966 году, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы и торжественно захоронен у стен Московского кремля в Александровском саду.



Легцог лама поблагодарил за работу волонтеров-поисковиков, которые, несмотря на трудности, приезжают на места былых сражений, чтобы отыскать и поднять из земли останки погибших воинов.



После митинга собравшиеся возложили цветы к Вечному огню у памятника героям Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

