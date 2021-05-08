Круг контактных лиц превышает тысячу человек
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 8 мая общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 37 373. Из них 54% (19 942) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус выявили у 23 человек. Заболеваемость держится на прежнем уровне: для сравнения, за день до этого заболели 24 жителя Бурятии, до этого +25, +24, +26, +27 и т.д.
Из 23-х заразившихся за последние сутки 17 человек обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
За всё время выздоровели 36 104 пациентов, или 96%. Накануне вылечились 35 человек.
Умерли за последние сутки двое больных коронавирусом. За всё время скончались 863 человека.
В стационарах республики сегодня лечатся 280 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 184. В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет – 24), на ИВЛ - 21 пациент (из них старше 65-ти – 15).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 328 коек, из них свободно 48.
Амбулаторное лечение проходят 126 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 1097 человек.
В Бурятии ещё 23 человека заболели коронавирусом
Общество, Фото:
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