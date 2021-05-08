 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 мая

07 мая

Популярное

В Бурятии ещё 23 человека заболели коронавирусом

В Бурятии ещё 23 человека заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Круг контактных лиц превышает тысячу человек

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 8 мая общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 37 373. Из них 54% (19 942) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 23 человек. Заболеваемость держится на прежнем уровне: для сравнения, за день до этого заболели 24 жителя Бурятии, до этого +25, +24, +26, +27 и т.д.

Из 23-х заразившихся за последние сутки 17 человек обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

За всё время выздоровели 36 104 пациентов, или 96%. Накануне вылечились 35 человек. 

Умерли за последние сутки двое больных коронавирусом. За всё время скончались 863 человека.

В стационарах республики сегодня лечатся 280 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 184. В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет – 24), на ИВЛ - 21 пациент (из них старше 65-ти – 15).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 328 коек, из них свободно 48.

Амбулаторное лечение проходят 126 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1097 человек.

коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ещё 23 человека заболели коронавирусом
В Бурятии ещё 23 человека заболели коронавирусом
Общество, 08.05.2021
Круг контактных лиц превышает тысячу человек
В парках Улан-Удэ отменили празднование Дня Победы
В парках Улан-Удэ отменили празднование Дня Победы
Общество, 08.05.2021
Вся праздничная программа переместилась в дома культуры
Истребители и штурмовики пролетят над Улан-Удэ
Истребители и штурмовики пролетят над Улан-Удэ
Общество, 08.05.2021
Представляем программу праздничного парада 9 мая
В Бурятии не осталось лесных пожаров
В Бурятии не осталось лесных пожаров
Общество, 08.05.2021
В лесах активно ловят нарушителей
Бурятская борица выиграла для России олимпийскую лицензию
Бурятская борица выиграла для России олимпийскую лицензию
Общество, 08.05.2021
Россиянки взяли в женской борьбе все олимпийские лицензии для Токио
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 08.05.2021
В Улан-Удэ до +14 градусов 
В параде Победы в Улан-Удэ примут участие военные Монголии
В параде Победы в Улан-Удэ примут участие военные Монголии
Общество, 07.05.2021
7 мая состоялась генеральная репетиция парада. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Улан-Удэ украшают ко Дню Победы
Улан-Удэ украшают ко Дню Победы
Общество, 07.05.2021
1200 праздничных флагов украсили город к празднику 
Нефритовые браслеты в тайнике поезда обнаружили читинские таможенники
Нефритовые браслеты в тайнике поезда обнаружили читинские таможенники
Общество, 07.05.2021
На упаковке указано, что браслеты изготовлены в Бурятии
В Улан-Удэ пройдёт музыкальный форум Colisium
В Улан-Удэ пройдёт музыкальный форум Colisium
Общество, 07.05.2021
Мероприятие состоится на следующей неделе
В Бурятии рыбак выжил, провалившись под весенний лёд
В Бурятии рыбак выжил, провалившись под весенний лёд
Общество, 07.05.2021
Мужчина вовремя позвал на помощь спасателей
«Дыхание» Байкала впечатлило пользователей Сети
«Дыхание» Байкала впечатлило пользователей Сети
Общество, 07.05.2021
«Завораживает!», - признаются подписчики
Отец Давид о приходе к православной вере: «Бог так распорядился»
Отец Давид о приходе к православной вере: «Бог так распорядился»
Общество, 07.05.2021
В конце 2020 года тогда ещё митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий представил нового священнослужителя, диакона Давида (в миру Баира Лупсанова). Сейчас отец Давид служит в Свято-Никольском храме Улан-Удэ. О пути к священству Баира Лупсанова, в окружении которого с детства были преимущественно буддисты, о прихожанах и его отношении к Богу - в материале «Байкал-Daily».

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^