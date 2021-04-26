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В Бурятии конец апреля будет холодным

В Бурятии конец апреля будет холодным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Потепления в ближайшие дни не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие три дня в республике погода не улучшится. Конец апреля запомнится морозными дневными температурами.

Так, завтра, 27 апреля, по республике холодная, ветреная погода. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, по северо-востоку республики и Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-21 м/с. Температура ночью +1,-4, местами до -10, днём +5,+10, местами +4,-1.

На дорогах республики местами гололедица.

В среду, 28 апреля, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, днём +5,+10, местами +3,-2.

В четверг, 29 апреля, также преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +6,+11, местами по югу до +16, по северной половине 0,+5.

В прошлом году в это время в республике было уже довольно тепло. В Улан-Удэ днём температура достигала +25 градусов, по районам республики доходило до +28 градусов.
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