Потепления в ближайшие дни не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие три дня в республике погода не улучшится. Конец апреля запомнится морозными дневными температурами.
Так, завтра, 27 апреля, по республике холодная, ветреная погода. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, по северо-востоку республики и Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-21 м/с. Температура ночью +1,-4, местами до -10, днём +5,+10, местами +4,-1.
На дорогах республики местами гололедица.
В среду, 28 апреля, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, днём +5,+10, местами +3,-2.
В четверг, 29 апреля, также преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +6,+11, местами по югу до +16, по северной половине 0,+5.
В прошлом году в это время в республике было уже довольно тепло. В Улан-Удэ днём температура достигала +25 градусов, по районам республики доходило до +28 градусов.
В Бурятии конец апреля будет холодным
Общество, Фото:
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