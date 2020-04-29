Воздух прогреется до +28 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 апреля по республике преимущественно без осадков.
Ветер ночью восточный, днём западный 4-9, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, местами 3-8 мороза, днём 23-28, местами 15-20, по Прибайкалью до 10 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3, днём 23-25 тепла.
В Бурятии сегодня летняя погода
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