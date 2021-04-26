Споттеры смогут запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта
1 мая в 6:00 международный аэропорт «Байкал» приглашает желающих принять участие в традиционном весеннем споттинге. Во время мероприятия споттерам будет предоставлена возможность запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта.
Местом сбора станет административное здание в посёлке Аэропорт возле памятника самолёту RA-32111. Инструктаж начнётся в 5:45.
Заявки на участие принимаются до 29 апреля на электронную почту: mail@airportbaikal.ru с пометкой «Заявка на споттинг». Количество участников ограничено. Каждому участнику необходимо иметь при себе паспорт и светоотражающий жилет.
Фоторепортаж «Байкал-Daily» с летнего споттинга 2019 года можно посмотреть по ссылке.
Возрастное ограничение 18+
Аэропорт Улан-Удэ приглашает пофотографировать самолёты
Общество, Фото:
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