«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Накануне в улан-удэнском аэропорту «Байкал» состоялся традиционный летний споттирнг. Желающие смогли запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта.
Мероприятие стартовало ранним утром. Участие в споттинге приняли фотожурналисты, фотографы и блогеры республике.
Во время проведения споттинга необходимо было соблюдать правила авиационной безопасности, правила нахождения и передвижения на контролируемой территории аэропорта, а также выполнять указания сотрудников службы по связям с общественностью и службы авиационной безопасности аэропорта, предупреждали в пресс-службе воздушной гавани.
Справка:
Споттинг (от английского слова «spot» — «увидеть», «опознать») — вид хобби, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведение их реестра. Часто сопровождается фотографированием.
Местом съёмки обычно служит аэропорт или территория за его пределами. При распространенном виде съёмки — садящихся самолётов — обычно выбирается место под глиссадой взлетно-посадочной полосы.
Официальные мероприятия по съёмкам на аэродромах в России стали проводиться с распадом СССР. Многочисленные организованные группы иностранных фотографов посещали различные аэропорты в России.
Споттеры пофотографировали аэропорт в Улан-Удэ (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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