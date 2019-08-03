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Споттеры пофотографировали аэропорт в Улан-Удэ (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

Накануне в улан-удэнском аэропорту «Байкал» состоялся традиционный летний споттирнг. Желающие смогли запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта.

Мероприятие стартовало ранним утром. Участие в споттинге приняли фотожурналисты, фотографы и блогеры республике.

Во время проведения споттинга необходимо было соблюдать правила авиационной безопасности, правила нахождения и передвижения на контролируемой территории аэропорта, а также выполнять указания сотрудников службы по связям с общественностью и службы авиационной безопасности аэропорта, предупреждали в пресс-службе воздушной гавани.

Справка:

Споттинг (от английского слова «spot» — «увидеть», «опознать») — вид хобби, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведение их реестра. Часто сопровождается фотографированием.

Местом съёмки обычно служит аэропорт или территория за его пределами. При распространенном виде съёмки — садящихся самолётов — обычно выбирается место под глиссадой взлетно-посадочной полосы.

Официальные мероприятия по съёмкам на аэродромах в России стали проводиться с распадом СССР. Многочисленные организованные группы иностранных фотографов посещали различные аэропорты в России. 
Аэропорт "Байкал" споттинг
 
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