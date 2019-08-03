Споттеры пофотографировали аэропорт в Улан-Удэ (фоторепортаж)

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия



Накануне в улан-удэнском аэропорту «Байкал» состоялся традиционный летний споттирнг. Желающие смогли запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта.



Мероприятие стартовало ранним утром. Участие в споттинге приняли фотожурналисты, фотографы и блогеры республике.



Во время проведения споттинга необходимо было соблюдать правила авиационной безопасности, правила нахождения и передвижения на контролируемой территории аэропорта, а также выполнять указания сотрудников службы по связям с общественностью и службы авиационной безопасности аэропорта, предупреждали в пресс-службе воздушной гавани.



Справка:



Споттинг (от английского слова «spot» — «увидеть», «опознать») — вид хобби, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведение их реестра. Часто сопровождается фотографированием.



Местом съёмки обычно служит аэропорт или территория за его пределами. При распространенном виде съёмки — садящихся самолётов — обычно выбирается место под глиссадой взлетно-посадочной полосы.



Официальные мероприятия по съёмкам на аэродромах в России стали проводиться с распадом СССР. Многочисленные организованные группы иностранных фотографов посещали различные аэропорты в России.

