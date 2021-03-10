Лыжница из Бурятии победила на марафоне «БАМ Russialoppet»

Ещё один спортсмен из Улан-Удэ стал призёром соревнований
В Шелеховском районе Иркутской области на станции Огоньки 7 марта состоялся лыжный марафон «Стройкомплекс БАМ Russialoppet», на старт которого вышли порядка 300 любителей активного отдыха из Москвы, городов и посёлков Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и других регионов.
В абсолютном зачёте среди женщин на дистанции «Лайт-марафон» (36 км) победила Татьяна Ивченко из посёлка Каменск Кабанского района Бурятии с результатом 2:34:30. Напомним, что спортсменка в прошлом году на этих соревнованиях стала второй, затем победив на марафоне «ТЕМЕРСО БАМ Ангара Ski» на дистанции 17 км. Второй на дистанции «Лайт-марафон» финишировала ангарчанка Эльвира Лещак с результатом 2:34:58, на третьем месте оказалась ещё одна представительница Ангарска Диана Севастьянова, её результат – 2:43:41. Среди мужчин на дистанции 36 км все призовые места заняли ангарские лыжники. Так, лидировал Алексей Хлебников с результатом 1:52:41, вторым стал Илья Зуев с результатом 1:59:32, замкнул тройку призёров Александр Сапунов 2:01:00.
На дистанции «Марафон» (50 км) у женщин победительницей стала иркутянка Елена Кравченко с результатом 3:17:56, второе место заняла Варвара Прохорова из Московской области (3:21:11), третий результат – у Людмилы Ширшовой из Ангарска (3:41:29). Среди мужчин на марафонской дистанции лидером стал красноярский лыжник Антон Шевченко с результатом 2:37:31, вторым финишировал Юрий Сурков из Усолья-Сибирского (2:39:46), третий результат показал Александр Канцебура из Улан-Удэ (2:43:04). Все эти результаты учитываются в кубковых зачётах марафонов «БАМ» и «Russialoppet».
Заключительным лыжным стартом серии марафонов «БАМ» станет «ТЕМЕРСО БАМ Ангара Ski» (0+). Лыжные гонки состоятся 14 марта в заливе Топка в посёлке Молодёжный Иркутского района. Участников всех дистанций – 5, 17, 34 и 51 км – ожидают уникальные медали финишёров. Регистрация участников уже идёт на сайте alpmarathon.ru. В настоящее время зарегистрировались на старт более 900 человек, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Лыжница из Бурятии победила на марафоне «БАМ Russialoppet»
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