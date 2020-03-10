Татьяна Ивченко из посёлка Каменск стала второй на дистанции «Лайт-марафон»
В Иркутской области на станции Огоньки 7 марта проходил юбилейный лыжный марафон «Стройкомплекс БАМ Russialoppet». В нём приняли участие 317 человек из разных регионов России, а также гости из Франции.
Среди женщин на дистанции «Лайт-марафон» (36 км) победила представительница Ангарска Елизавета Козыревская с результатом 2:20:54. Второй к финишу с результатом 2:37:45 пришла Татьяна Ивченко из посёлка Каменск Кабанского района Бурятии. Замкнула тройку призеров Татьяна Ларионова из Иркутска (2:40:26). Среди мужчин 36 км первым покорил Илья Зуев из Ангарска с результатом 1:59:14, на втором месте оказался ещё один ангарчанин Ролан Попов (2:00:15), третьим финишировал Егор Красуцкий из Саянска с результатом 2:01:39.
На дистанции 50 км у женщин первое место заняла Анастасия Тришкина из Новосибирска (3:14:38), второе место – у Марьяны Головань из Красноярска (3:19:41), третьей стала Марина Иванова из Новосибирска (3:53:03). У мужчин на марафонской дистанции лидировал Юрий Сурков из Усолья-Сибирского (2:44:52), второй результат показал Юрий Бишаев из Новосибирска (2:45:17), третьим пересек финишную черту Сергей Митрошин из Инсара (2:49:56).
Эти результаты учитываются в кубковых зачётах марафонов БАМ и Russialoppet. По словам pr-директора оргкомитета Артёма Детышева, заключительный лыжный старт серии состоится уже 15 марта – «ТЕМЕРСО БАМ Ангара Ski». В настоящий момент более 650 человек решили участвовать в этом старте. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Лыжница из Бурятии взяла «серебро» марафона «БАМ Russialoppet»
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