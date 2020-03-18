Лыжница из Бурятии победила на марафоне «ТЕМЕРСО БАМ Ангара Ski»

Татьяна Ивченко из Каменска стала первой на дистанции 17 км



В посёлке Молодёжный Иркутского района на льду Ангары 15 марта состоялось заключительное спортивное мероприятие лыжного сезона марафонов БАМ 2020 года – «ТЕМЕРСО БАМ Ангара Ski». Около 1000 человек вышли на старт трёх основных дистанций – 17, 34, 51 км, а также дистанции «ТЕМЕРСО Ski-фан» на 5 км. Ещё 50 ребятишек от 3 до 8 лет стартовали в детском забеге БАМ Kids.



- Участники приехали в Иркутскую область из 16 регионов России – от Санкт-Петербурга до Хабаровского края. Одна из самых крупных команд – 12 человек – прилетела из Москвы. Основной целью мы ставили вовлечение аудитории всероссийского старта «Лыжня России» в любительский календарь массовых спортивных событий нашего региона. И сейчас мы увидели тот самый прирост участников, – отметил pr-директор оргкомитета марафонов БАМ Артём Детышев.



На дистанции 17 км у женщин победу одержала Татьяна Ивченко из Каменска, второй стала иркутянка Александра Парнякова, третьей – ангарчанка Эльвира Лещак. У мужчин на этой дистанции первенствовал ангарчанин Егор Троицкий, второе место занял иркутянин Егор Буренко, на третьем месте – Алексей Войтенко из Ангарска.



На дистанции 34 км среди женщин лидировала ангарчанка Екатерина Морозова, второй результат показала ещё одна ангарская спортсменка Елизавета Козыревская, замкнула тройку призёров София Король из Улькана. Среди мужчин победил Олег Евстифейкин из Инсара, второе и третье места заняли представители Усолья-Сибирского Роман Дейкин и Пётр Дейкин – сын и отец соответственно.



У женщин на марафонской дистанции 51 км первой на финише была Наталья Сергунина из Иркутска с результатом 2:59:55. На втором месте оказалась представительница команды «ABST» Ирина Павлова из Москвы, её результат 3:00:38. На третьем месте – ангарчанка Людмила Ширшова с результатом 3:00:50.



Победу на марафонской дистанции у мужчин одержал представитель команды «ABST», мастер спорта Алексей Барышников из Троицка, показав результат 2:20:46. Вторым финишировал представитель Усолья-Сибирского Юрий Сурков, уступив всего 34 секунды, с результатом 2:21:20. Третье место – у 19-летнего ангарчанина Романа Романова, его результат – 2:22:29.



Среди мужчин на 5 км первое место занял иркутянин Олег Хлыстов, следом за ним финишировал усольчанин Сергей Петров, третий результат показал Владимир Шишкин из Иркутска. Среди женщин на этой дистанции лучшей стала ангарчанка Милана Трапезникова, второе место заняла Александра Сидоренко из Ангарска, третье – Екатерина Трифонова из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

