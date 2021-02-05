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Агинским борцам построят спорткомплекс к ноябрю 2021 года

Агинским борцам построят спорткомплекс к ноябрю 2021 года
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
На месте строительства выполнено почти 50% работ

В посёлке Агинском Забайкальского края возводится спортивный комплекс с залом для занятий вольной борьбой. На эти цели в рамках плана развития центров экономического роста потребовалось 210 миллионов рублей. В новом комплексе можно будет не только полноценно заниматься спортом, но и проводить соревнования различного уровня - в проекте предусмотрены трибуны на более 500 посадочных мест.

На месте строительства 5 февраля побывал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Денис Удод. Он проверил ход работ и отметил, что объект будет сдан по плану в ноябре текущего года.

- Данный спорткомплекс для Агинска очень нужный и очень важный, жители ждут его открытия. Это будет современный, универсальный спортивный зал. Сейчас выполнено почти 50% работ… Видим, что темпы строительства здесь соответствуют графику. В ноябре этого года объект будет сдан, - заявил Денис Удод.

Сейчас на месте строительства работает 11 человек, которые занимаются утеплением каркаса и металлоконструкций. В ближайшее время специалисты займутся внутренними работами.

В посёлке Агинское проживает около 150 спортсменов, занимающихся вольной борьбой, пока их тренировки проходят в приспособленном зале бассейна, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Агинский Бурятский округ строительство спортивные объекты спорт вольная борьба
 
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