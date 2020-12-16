В Бурятии в доме культуры ликвидировали печное отопление

Общество, Фото: сайт правительства Бурятии

Также заменены полы и крыша



В Курумканском районе Бурятии после ремонта открылись два дома культуры. На Гаргинский дом культуры было направлено 3,6 млн рублей, на Сахулинский – 3,4 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Гордость села Арзгун – Гаргинский народный театр - является участником и дипломантом фестивалей и конкурсов различного уровня.



До ремонта в учреждениях было печное отопление, сейчас - автономное. В ходе капремонта были демонтированы печи, проведены отопительные системы и оборудованы котельные. Также заменены полы, входные двери и установлены межкомнатные, оконные блоки.



На домах культуры заменена кровля, произведена облицовка фасадов зданий с наружной стороны металопрофилем, облицовка стен и потолка внутри здания гипсокартонном, а также покраска и другие работы.



В здании Сахулинского дома культуры находится сельская библиотека, которая после ремонта тоже приобрела новый облик. Здесь поставили удобные книжные шкафы, оборудовали места для чтения и занятий, а также для общения и проведения мероприятий.

