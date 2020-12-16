Также заменены полы и крыша
В Курумканском районе Бурятии после ремонта открылись два дома культуры. На Гаргинский дом культуры было направлено 3,6 млн рублей, на Сахулинский – 3,4 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Гордость села Арзгун – Гаргинский народный театр - является участником и дипломантом фестивалей и конкурсов различного уровня.
До ремонта в учреждениях было печное отопление, сейчас - автономное. В ходе капремонта были демонтированы печи, проведены отопительные системы и оборудованы котельные. Также заменены полы, входные двери и установлены межкомнатные, оконные блоки.
На домах культуры заменена кровля, произведена облицовка фасадов зданий с наружной стороны металопрофилем, облицовка стен и потолка внутри здания гипсокартонном, а также покраска и другие работы.
В здании Сахулинского дома культуры находится сельская библиотека, которая после ремонта тоже приобрела новый облик. Здесь поставили удобные книжные шкафы, оборудовали места для чтения и занятий, а также для общения и проведения мероприятий.
В Бурятии в доме культуры ликвидировали печное отопление
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общественница Светлана Будашкаева просит купить нашумевшие календари хотя бы на растопку
Тульские самовары были изготовлены в начале ХХ века
Губернатор области не возражает против этого
По словам общественников, асфальт укладывают в мороз
Вакцину получают медики, непосредственно работающие с пациентами с COVID-19
Место выпуска птиц, которых спасли от браконьеров, подбирали особенно тщательно. ВИДЕО
Работа казачьих обществ должна стать более предметной
На ремонт и переформатирование было выделено около 12 млн рублей
Мастер-класс проведут для артистов театра имени Бестужева
Денис Гармаев развеселил пользователей новыми образами
Необычное зрелище заметили на входе в организацию
Сегодня в Бурятии зафиксирован минимум заражённых ковидом почти за два месяца
Глава буддистов России назвал главное действие, которое совершить перед завтраком
Позиция автомобилистов Бурятии отличается от среднероссийской
Медики Бурятии продолжают вакцинироваться от COVID-19