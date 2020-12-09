Доступ к просмотру будет открыт в 18:00 часов 9 декабря ровно на сутки
Ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, Бурятский театр драмы предлагает посмотреть телеспектакль Олега Юмова «Полковник пишет» (12+).
На YouTube-канале театра будет открыт доступ для бесплатного просмотра всех серий телеспектакля по письмам с фронта и дневниковым записям Героя Советского Союза, гвардии полковника Владимира Борсоева, предоставленных Государственным архивом Бурятии.
«Полковник пишет» - это совместный проект театра и телекомпании «АТВ», снятый в формате «теле». Телеспектакль разделён на 6 серий, длительность каждой от 15 до 25 минут.
Режиссёр - Олег Юмов, актёр - Солбон Ендонов, музыкальное оформление - Сойжин Жамбалова.
Доступ к просмотру будет открыт в 18:00 часов 9 декабря ровно на сутки.
Жителям Бурятии предлагают телеспектакль «Полковник пишет»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В 2020 году лауреатами стали 16 жителей республики
Виктория Харитонова выиграла в Чите «золото» в личном первенстве
Школьники узнали о Героях СССР – уроженцах Бурятии
Методичка призвана помочь как специалистам, так и обычным горожанам
Сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией
Доступ к просмотру будет открыт в 18:00 часов 9 декабря ровно на сутки
Существует огромный риск скатиться вниз
«Наводнение» – авторский спектакль Сергея Левицкого
«У нас в крови кушать буузы», - поделились жители республики
Также продавец не соблюдала дистанцию в 1,5 метра
Вагоны находятся в хорошем состоянии, уверяют в мэрии
Высокое звание получила директор музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева
Шойдогбаева в течение нескольких десятилетий вела весь основной репертуар на сцене театра
Он просмотрел записи камер видеонаблюдения со своего дома
Такая идея появилась после победы на всероссийском конкурсе