Жителям Бурятии предлагают телеспектакль «Полковник пишет»

Доступ к просмотру будет открыт в 18:00 часов 9 декабря ровно на сутки



Ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, Бурятский театр драмы предлагает посмотреть телеспектакль Олега Юмова «Полковник пишет» (12+).



На YouTube-канале театра будет открыт доступ для бесплатного просмотра всех серий телеспектакля по письмам с фронта и дневниковым записям Героя Советского Союза, гвардии полковника Владимира Борсоева, предоставленных Государственным архивом Бурятии.



«Полковник пишет» - это совместный проект театра и телекомпании «АТВ», снятый в формате «теле». Телеспектакль разделён на 6 серий, длительность каждой от 15 до 25 минут.



Режиссёр - Олег Юмов, актёр - Солбон Ендонов, музыкальное оформление - Сойжин Жамбалова.



Доступ к просмотру будет открыт в 18:00 часов 9 декабря ровно на сутки.

