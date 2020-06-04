Она сможет находиться в социальном приюте до года
Обнаруженная в Борзинском районе Забайкальского края бездомная женщина находится в обсерваторе социального приюта в Чите. Для размещения женщины в учреждении ей провели все необходимые процедуры: взяты анализ на COVID-19, сделана флюорография и дезобработка. Дополнительно будет проведено ещё два теста на коронавирусную инфекцию. При получении отрицательного результата её переведут в общее отделение.
- Уже запущена процедура подготовки паспорта женщины, документы в работе, всё будет сделано оперативно. После получения паспорта будем восстанавливать остальные документы ИНН, СНИЛС, сможем оформить инвалидность и пенсию, – рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.
Из-за частичной парализации женщина не может говорить и передвигается в инвалидном кресле-коляске. После проведения всех процедур она сможет находиться в социальном приюте до года.
Напомним, что бездомная женщина была обнаружена в землянке в Борзинском районе. До этого она не обращалась в органы социальной защиты и не проживала в соцучреждениях. Специалисты соцзащиты провели проверку по факту обнаружения женщины и организовали её переезд в социальный приют в Чите. Об этом сообщает пресс-служба минтруда Забайкалья.
В Забайкалье женщина из землянки помещена в приют в Чите
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заселение экипажа на корабль состоится в конце июня
Она сможет находиться в социальном приюте до года
Весной многие лечебные учреждения были перепрофилированы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией
Совет Общественной палаты Иркутска на очередном заседании обсудил создание городского Дома молодёжи
65% опрошенных россиян хотят провести летний отпуск в своей стране
Проведено более 11,7 млн. тестов
Места отдыха есть и на Байкале
Данные независимой сети будут доступны в режиме онлайн
Один выходной был плановым, второй добавился недавно
Планируется перевооружить соединения на новые ПЗРК «Верба»
В ближайшие дни погода будет неустойчивой
Гостевой дом примет земляков, у которых уже не осталось здесь своих домов
Целебный аршан находится в Бичурском районе
В селе Тугнуй открылась пожарная часть с необычной историей
Всего в регионе уже 24 летальных случая