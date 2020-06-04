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В Забайкалье женщина из землянки помещена в приют в Чите

В Забайкалье женщина из землянки помещена в приют в Чите
Общество,  Фото:пресс-служба минтруда Забайкальского края
Она сможет находиться в социальном приюте до года

Обнаруженная в Борзинском районе Забайкальского края бездомная женщина находится в обсерваторе социального приюта в Чите. Для размещения женщины в учреждении ей провели все необходимые процедуры: взяты анализ на COVID-19, сделана флюорография и дезобработка. Дополнительно будет проведено ещё два теста на коронавирусную инфекцию. При получении отрицательного результата её переведут в общее отделение.

- Уже запущена процедура подготовки паспорта женщины, документы в работе, всё будет сделано оперативно. После получения паспорта будем восстанавливать остальные документы ИНН, СНИЛС, сможем оформить инвалидность и пенсию, – рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.

Из-за частичной парализации женщина не может говорить и передвигается в инвалидном кресле-коляске. После проведения всех процедур она сможет находиться в социальном приюте до года.

Напомним, что бездомная женщина была обнаружена в землянке в Борзинском районе. До этого она не обращалась в органы социальной защиты и не проживала в соцучреждениях. Специалисты соцзащиты провели проверку по факту обнаружения женщины и организовали её переезд в социальный приют в Чите. Об этом сообщает пресс-служба минтруда Забайкалья.
Забайкальский край Чита социальная защита бездомные
 
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