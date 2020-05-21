В Забайкалье соцзащита проверила факт проживания парализованной в землянке

Бездомную женщину транспортируют в читинский социальный приют



В Забайкалье специалисты соцзащиты провели проверку по факту обнаружения женщины в землянке. Ранее история о полупарализованной бездомной, лишившейся стоп, была опубликована в местных СМИ.



По информации пресс-службы минсоцзащиты Забайкальского края, обнаруженная бездомная женщина в Борзинском районе ранее не обращалась в органы социальной защиты и не проживала в соцучреждениях. В землянке, где она находится сейчас со своим сожителем и его братом, бытовые условия непригодны для жизнедеятельности.



От предложенной помощи в виде продуктов и предметов первой необходимости, сожитель женщины отказался, пояснив, что всё это у них есть.



- В настоящее время решается вопрос с Борзинской ЦРБ для помещения гражданки в учреждение, чтобы провести забор анализов на COVID и сделать флюорографию. В дальнейшем планируется транспортировать её в Читу в «Социальный приют», – прокомментировала Инна Щеглова, министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края.



Также специалисты соцзащиты обратились в местное отделение федеральной миграционной службы с запросом по установлению личности и места регистрации женщины. По словам её сожителя, возраст женщины не более 50 лет и ранее она проживала в Нижнем Новгороде.



В 2019 году женщина была госпитализирована в Борзинскую центральную районную больницу в состоянии алкогольного опьянения с обморожением фаланг пальцев нижних конечностей. Позже, не закончив лечение, она самовольно покинула больницу.



В январе 2020 года она вновь поступила в Оловяннинскую центральную районную больницу в связи с частичной парализацией и прошла лечение. О дальнейшей её судьбе до недавнего времени было ничего неизвестно. В органы соцзащиты о ней никто не сообщал.

