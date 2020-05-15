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В Улан-Удэ временами дождь и мокрый снег

В Улан-Удэ временами дождь и мокрый снег
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии сохранится прохладная погода

По данным Бурятского гидрометцентра 15 мая по республике в большинстве районов осадки в виде дождя и мокрого снега, местами грозы, ночью по южной половине, днём по северной половине до сильных.

Ветер северо-западный 7-12, утром и днём местами порывы до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 3-8 мороза, днём 3-8, местами 10-15 тепла.

В Улан-Удэ временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14, днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью около 0, днём 5-7 градусов тепла.
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