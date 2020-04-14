Историческую часть Улан-Удэ приведут в порядок к июню
К празднованию Дня города Улан-Удэ, который запланирован на июнь, по проекту «Старый город» отремонтируют семь старинных зданий. Это дом Малова - жилой дом с торговой лавкой по ул.Коммунистическая 7, дом жилой по ул.Набережная,16, дом чиновника А.Г. Перова по ул.Смолина, 12, усадьба Е.Д. Поздеевой по ул. Банзарова 14/1, жилой дом Е.Д. Поздеевой по ул. Банзарова 14/2, дом жилой богатого горожанина по ул. Банзарова, 15 и усадьба купца Котелкина по ул. Банзарова,16.
Фактически все объекты находятся в центральной – исторической части города. Многие из них имеют малоприглядный внешний вид.
–Уже разработаны и подготовлены проекты выполнения работ по всем планируемым домам, получены согласования с комитетом государственной охраны объектов культурного наследия. Это наиболее продолжительный и трудоёмкий этап. Идёт процедура получения разрешений на проведение ремонтных работ, – сообщил генеральный директор Фонда развития Улан-Удэ Евгений Бартанов.
На сегодня ведутся переговоры по привлечению к выполнению ремонтных работ организаций, имеющих лицензию на работу с объектами культурного наследия. Также ищут спонсоров для приобретения необходимых материалов.
Проект «Старый город» задуман группой инициативных людей, он направлен на улучшение внешнего вида старинных зданий силами волонтёров и неравнодушных горожан.
В сентябре 2019 года силами волонтёров были проведены работы по ремонту фасадов двух домов в Советском районе Улан-Удэ. Это дом Платунова по ул.Коммунистическая 4А и флигель усадьбы Е.Д.Афанасьевой» по ул.Коммунистическая 6Б, сообщили в управлении информационной политики города.
В Улан-Удэ отремонтируют дома чиновника и богатого горожанина
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