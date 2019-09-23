В центре Улан-Удэ общественники покрасили деревянные дома

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ стартовал проект «Старый город». В прошлые выходные общественники покрасили в центре города два деревянных дома, которые являются объектами культурного наследия, по улице ул. Коммунистическая 4а и 6б.
- Сама идея по реставрации объектов культурного наследия в центре города силами волонтёров витала в воздухе давно. Есть удачные примеры в других городах. В нашем городе мы данный проект начали с Аюной Пивоваровой (предпринимательницей – ред.), она пришла к нам и сказала, что хочет являться инициатором этого проекта. На этих выходных мы провели первый этап данного проекта – провели реставрацию двух домов по улице Коммунистическая, - председатель Фонда развития Улан-Удэ Евгений Бартанов.
Организаторы получили согласие собственников, мастерская «Проект Байкал» с лицензией на работы с объектами культурного наследия выполнила проекты покраски домов, подготовила колористическое решение. Была сформирована команда из архитекторов, экспертов АСИ, кадастровых инженеров, казачьего общества, комитета по охране объектов культурного наследия, Фонда развития города. Закуплены инструменты, средства защиты и краски.
- Действительно, проект очень интересный. Мы боялись подходить к этим памятникам архитектуры, потому что очень строгое законодательство. Должны все организации, участники реставрационных и ремонтных работ иметь соответствующие лицензии. Но мы узнали, что в других регионах России, в Иркутске, в частности, реализуются подобные проекты, - добавила инициатор проекта Аюна Пивоварова.
Организаторы собираются зимой заняться подготовительными работами, а потом приступят к покраске новых домов.
- Вся подготовительная работа у нас заняла около двух месяцев, то есть это сделать проект, получить разрешения. За зиму мы хотим подготовить больше таких домов и уже с наступлением тёплого времени продолжим данную работу, - сказал Евгений Бартанов.
По словам организаторов, жители покрашенных домов сначала с опаской отнеслись к проекту «Старый город» и их пришлось уговаривать. Но сейчас, поскольку есть положительные результаты, организаторы уверены, что собственники деревянных домов начнут уже сами подавать заявки на реставрацию.
- Если собственники будут заинтересованы, будут к нам дружелюбно относиться, будут выходить помогать вместе с нами работать, будут помогать приобретать краску или угощать нас обедом, вот это всё приветствуется. Если они готовы к такому сотрудничеству, мы составим списки всех желающих. В Фонд развития Улан-Удэ можно подать заявки, - сообщила Аюна Пивоварова.
Итого на очистку старого слоя краски с фасадов, грунтовку и покраску двух домов волонтёры потратили 79 тысяч рублей.