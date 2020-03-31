Улан-удэнцев через громкоговорители просят оставаться дома. ВИДЕО

О необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима жителей Улан-Удэ оповещают с помощью громкоговорителей, установленных на автомобиле поисково-спасательной службы управления по ЧС администрации города.
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-Уважаемые горожане! Просим вас оставаться дома с родными! Не посещайте людные места! Обязательно носите маски! Тщательно мойте руки с мылом и обрабатывайте дезинфекционными средствами! Ведите здоровый образ жизни! Берегите себя и близких! — говорится в обращении к горожанам.⠀
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30 марта машина курсировала по основным магистралям центральной части Улан-Удэ: ул. Бабушкина, Балтахинова, Терешковой, а также проспект Строителей, улица Жердева, в левобережной части города - на улицах Иволгинская и Кабанская.
Как отметил заместитель руководителя управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров, оповещение будет продолжено до конца санэпидрежима. При необходимости для этой работы будет задействовано дополнительно 2 автомобиля, сообщили в управлении по информационной политике.
Как сообщал «Байкал-Daily», эта неделя в России объявлена нерабочей. Людей попросили оставаться дома. Такие меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.
На 30 марта в Бурятии зарегистрировано 13 случаев заболевания коронавирусом.