 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Марта

24 Марта

Популярное

Путин отменил следующую рабочую неделю

Путин отменил следующую рабочую неделю
Общество, 
Об этом он заявил в ходе своего обращения к жителям России

Президент России Владимир Путин отменил рабочую неделю, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля включительно.

- Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни, — сказал президент.

При этом глава государства пообещал, что зарплата за этот период сохранится. 

Президент страны также объявил о переносе даты голосования по изменениям в Конституцию. Новую дату определят позже. 

О том, что Владимир Путин отменил свой вылет в Санкт-Петербург и обратится к нации, ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Сейчас президент завершает работу над своим обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы, — отмечал пресс-секретарь президента

президент России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путин отменил следующую рабочую неделю
Путин отменил следующую рабочую неделю
Общество, 25.03.2020
Об этом он заявил в ходе своего обращения к жителям России
В Бурятии начался приём заявок на молодёжный конкурс поэтов
В Бурятии начался приём заявок на молодёжный конкурс поэтов
Общество, 25.03.2020
Мероприятие планируется провести в мае
В Аге определили победителей конкурса сувениров
В Аге определили победителей конкурса сувениров
Общество, 25.03.2020
Награды получили призёры в шести номинациях
В Бурятии выпустят сборник об ветеранах-эвенках
В Бурятии выпустят сборник об ветеранах-эвенках
Общество, 25.03.2020
Жителей республики просят поделиться информацией о родственниках
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Общество, 25.03.2020
Обращение президента России к жителям будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы
В Бурятии разрешили охотиться на медведей с 12 апреля
В Бурятии разрешили охотиться на медведей с 12 апреля
Общество, 25.03.2020
В республике сообщили о сроках подачи заявления на выдачу разрешения на охоту
В Забайкалье для больных коронавирусом развернут дополнительные койки
В Забайкалье для больных коронавирусом развернут дополнительные койки
Общество, 25.03.2020
В регионе прошло состоялось заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией
В Тунке стартовал конкурс домиков для птиц
В Тунке стартовал конкурс домиков для птиц
Общество, 25.03.2020
Работы установят на территории национального парка
Ветеран в Бурятии отметит столетний юбилей
Ветеран в Бурятии отметит столетний юбилей
Общество, 25.03.2020
Он принимал участие в освобождении Заполярья
Библиотеки Улан-Удэ закрылись для посетителей
Библиотеки Улан-Удэ закрылись для посетителей
Общество, 25.03.2020
Читателям доступно дистанционное обслуживание и продление книг
Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия
Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия
Общество, 25.03.2020
Доступ посетителей в музей возможен только в медицинских масках и бахилах
ВСГИК переходит на дистанционную форму обучения
ВСГИК переходит на дистанционную форму обучения
Общество, 25.03.2020
Вуз ушёл на электронную форму обучения с 25 марта
В Бурятии с начала года 18 безработных стали бизнесменами
В Бурятии с начала года 18 безработных стали бизнесменами
Общество, 25.03.2020
Бывшие безработные открыли салоны красоты, швейные мастерские и парикмахерские
Бурятии выделили 8 млн на покупку аппаратов ИВЛ
Бурятии выделили 8 млн на покупку аппаратов ИВЛ
Общество, 25.03.2020
Сейчас в республике есть 153 аппарата искусственной вентиляции лёгких

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^