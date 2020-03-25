Путин отменил следующую рабочую неделю





О том, что Владимир Путин отменил свой вылет в Санкт-Петербург и обратится к нации, ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



- Сейчас президент завершает работу над своим обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы, — отмечал пресс-секретарь президента





Президент страны также объявил о переносе даты голосования по изменениям в Конституцию. Новую дату определят позже.