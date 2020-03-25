Путин отменил следующую рабочую неделю

Президент России Владимир Путин отменил рабочую неделю, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля включительно.
- Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни, — сказал президент.
При этом глава государства пообещал, что зарплата за этот период сохранится.
Президент страны также объявил о переносе даты голосования по изменениям в Конституцию. Новую дату определят позже.
О том, что Владимир Путин отменил свой вылет в Санкт-Петербург и обратится к нации, ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Сейчас президент завершает работу над своим обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы, — отмечал пресс-секретарь президента
- Сейчас президент завершает работу над своим обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы, — отмечал пресс-секретарь президента