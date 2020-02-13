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Бурятия оказалась в хвосте футбольного рейтинга России

Бурятия оказалась в хвосте футбольного рейтинга России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия получила баллы лишь по одному критерию рейтинга из пяти

Бурятия оказалась в аутсайдерах рейтинга футбольных регионов России. Рейтинг представило издание РБК, первая комплексная оценка развития футбольной системы в регионах была проведена совместно со Sport Connect.

Бурятия заняла в рейтинге «футбольности» среди 85 регионов России 71-77 места, поделив их с Костромской и Брянской областями, Ямало-Ненецким автономным округом, республиками Алтай и Тыва, а также Хабаровским краем. Процент занимающихся футболом принёс Бурятии три балла. Однако регион не получил баллов по остальным критериям – а это манежи, академии, тренеры (лицензированные), воспитанники.

Доминирует в рейтинге европейская часть России, которая захватила девять мест в топ-10 (в десятку вошёл только Алтайский край, где есть частный полноразмерный манеж со своей лигой и локальными спонсорами, а также 26 воспитанников-профессионалов).

- Первое место заняла Москва, где расположены все крупнейшие академии: помимо очевидных «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» в этот список пора включать «Чертаново», отличающийся сильной сетью скаутов. Второе место — у Краснодарского края, он набрал максимум баллов в двух важных категориях: манежи и воспитание тренеров (Краснодар опережает даже Москву по выданным лицензиям категорий С и D). Тройку лидеров замкнула Ростовская область, которая лишь на 0,5 балла опередила Санкт-Петербург, - отмечается в статье РБК.

Ранее Бурятия попадала в число аутсайдеров рейтинга командных игровых видов спорта.

В 2019 году телеканал «Матч ТВ» показал проблемы детского футбола в Улан-Удэ.







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