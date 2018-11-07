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«Матч ТВ» показало проблемы детского футбола в Улан-Удэ

«Матч ТВ» показало проблемы детского футбола в Улан-Удэ
Общество, 
Игрок сборной России Владимир Гранат поделился своей мечтой возродить стадион «Локомотив». ВИДЕО

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Улан-Удэ работала съёмочная группа телеканала «Матч ТВ», снимавшая для передачи «С чего начинается футбол». Это цикл программ о детских футбольных школах, где представлены интервью с тренерами, юными воспитанниками, игроками сборных, рассказывающих о начале своего пути в большой футбол. Поднимаются в цикле передачи и злободневные проблемы финансирования и устаревшей инфраструктуры. Первый выпуск был посвящён академии имени Юрия Коноплёва в пригороде Тольятти, где учились игроки сборной Алан Дзагоев, Роман Зобнин и Илья Кутепов.

Выпуск про Улан-Удэ вышел в эфир 5 ноября. Показан футбольный клуб «Локомотив», где начинал обучение игрок сборной страны Владимир Гранат.


про Улан-Удэ - с 14-й минуты


Стадион «Локомотив», куда раньше приезжали играть команды со всей Бурятии и Сибири, сейчас находится в печальном состоянии. «Матч ТВ» показало заросшее бурьяном поле, где уже не осталось футбольных ворот.

- Здесь всегда на поле был грунт, сколько я себя помню, травы был только небольшой кусочек, но все выросли на этом поле, стадион считался в тот момент одним из лучших в республике, - пояснил заместитель директора школы «Локомотив» Улан-Удэ Кирилл Белобородов.

Поделился радостными детскими воспоминаниями стадионе и Владимир Гранат.

- Я стадион видел из окна своего дома, когда мы с ребятами заигрывались, мама нас с братом кричала, зовя домой. Постоянно стадион был открыт для обычных мальчишек. Мы приходили и в футбол играли, а также чай пили и на трибунах сидели, смеялись, галдели. Довольно весело было, - рассказал футболист.

Сейчас в Бурятии острая нехватка футбольных площадок. Ведь на единственном стадионе «Центральный» тренируются и лучники, и легкоатлеты, и проводятся массовые зрелищные мероприятия. Зимой поле превращается в каток. Коньки, к слову, выдают в инвентарной комнате футбольной школы.

Показана в передаче «С чего начинается футбол» и нехватка инвентаря. Доходит до того, что мусорные баки футболисты и тренеры используют в качестве манекенов, а ворота делают самостоятельно из водопроводных труб.

- Когда я был, всё было намного лучше. В детских соревнованиях участвовали постоянно по 15-20 команд. Было много стадионов, понятно, не лучшего качества, но для это было уже хорошо, - поделился Владимир Гранат.

«Сегодняшние реалии футбольного Улан-Удэ таковы: один стадион, одна специализированная футбольная школа. Команду «Локомотив» на её базе братья Андрей и Кирилл Белобородовы тренируют вдвоём, распределив между собой все возраста: от самых маленьких до выпускников», - рассказывает ведущий «Матч ТВ».

Также в выпуске показан и Иркутск, за местную команду «Звезда» играл Владимир Гранат.

- Конечно, хочется после себя что-то оставить и на примере других футболистов Премьер-лиги это видно. Например, кто-то школы открывает, кто-то стадионы, что-то подобное тоже хочется сделать. У меня есть мечта, чтобы стадион «Локомотив» возобновил своё существование, построить хорошее поле, и чтобы для мальчишек оно было в простой доступности, - подытожил Владимир Гранат.

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