В Бурятии провели шахматный турнир на призы районных депутатов

Соревнования собрали 139 спортсменов из 7 районов республики и города Улан-Удэ
С 10 по 11 января в Бурятии состоялся VII традиционный республиканский шахматный турнир на призы совета депутатов муниципального образования «Закаменский район». Соревнования шахматистов проводились на базе Закаменской средней школы №1.
В соревнованиях приняли участие 139 участников из 8 муниципальных образований Республики Бурятия: Закаменского, Джидинского, Селенгинского, Иволгинского, Кяхтинского, Тарбагатайского, Баргузинского районов и города Улан-Удэ. Возраст участников варьировался от 5 до 76 лет. Главными судьями турнира стали секретарь федерации шахмат Бурятии, двукратный чемпион РБ Владимир Агафонов и судья II республиканской категории Владимир Юмов.
Было проведено четыре турнира: мужчины и юноши; женщины и девушки; мальчики и девочки 2008-2010 годов рождения; мальчики и девочки 2011 года рождения и младше.
Победителями и призёрами турнира среди мужчин стали: 1 место – Бадмажапов Виктор (г. Закаменск), 2 место – Григорян Эдвард (г. Гусиноозёрск), 3 место – Бальжиев Чингис (п. Оронгой).
Среди женщин: 1 место – Цыденова Алина (п. Новоселенгинск), 2 место – Галсанова Валентина (г. Закаменск), 3 место – Базарова Эржени (с. Далахай).
У ветеранов-мужчин места распределились следующим образом: 1 место – Дымбрылов Александр (с. Цакир), 2 место – Упхонов Валерьян (г. Гусиноозёрск), 3 место – Рушаков Анатолий (г. Гусиноозёрск).
Результаты ветеранов-женщин: 1 место – Намжилова Роза (г. Закаменск), 2 место – Тапхарова Эмма (с. Петропавловка), 3 место – Ванжилова Рыгжидма (г. Кяхта).
Юноши 2007 год и старше: 1 место – Будаев Ошор (г. Закаменск), 2 место – Очиров Артём (г. Улан-Удэ), 3 место – Цыреторов Роман (г. Закаменск).
Девушки 2007 год и старше: 1 место – Дамдинова Алтана (г. Закаменск), 2 место – Батуева Адиса (г. Закаменск), 3 место – Мункуева Сойжина (г. Закаменск).
Мальчики 2008-2010 гг.р.: 1 место – Дамбаев Даши (с. Тарбагатай), 2 место – Ринчинов Дугар (г. Гусиноозёрск), 3 место – Серебренников Роман (г. Гусиноозёрск).
Девочки 2008-2010 гг.р.: 1 место – Ширеторова Алина (с. Баргузин), 2 место – Дондупова Алтана (с. Баргузин), 3 место – Семенова Арина (г. Закаменск).
Мальчики 2011 года рождения и младше: 1 место – Коренев Роман (г. Гусиноозёрск), 2 место – Бадмажапов Галсан (г. Закаменск), 3 место – Соктоев Бато (г. Закаменск).
Девочки 2011 года рождения и младше: 1 место – Лайданова Аяна (с. Енгорбой), 2 место – Будаева Дарьяна (с. Петропавловка), 3 место – Аршанова Аяна (г. Закаменск).
Победителям и призёрам соревнований были вручены грамоты, кубки и денежные призы. Также были вручены призы от ТОСа «Дебют» самым маленьким участникам турнира. А детям, принявшим участие в турнире, но не занявшим призовые места, Закаменская средняя школа №1 подарила утешительные призы в виде игрушек. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Закаменский район».
В Бурятии провели шахматный турнир на призы районных депутатов
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