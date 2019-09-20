В номинации «Игровое кино» победил проект «Под вечным синим небом» режиссёра Елены Емельяновой
19 сентября в Иркутске стартовал международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина. В первый день фестиваля состоялся V Байкальский питчинг.
По информации пресс-службы минкультуры Иркутской области, общая сумма призового фонда питчинга составила более 650 тысяч рублей. Проекты оценивались в двух номинациях – игровое и документальное кино.
В 2019 году обладателем гран-при V Байкальского питчинга и денежного приза в размере 500 тысяч рублей стал проект игрового кино «Под вечным синим небом» режиссёра Елены Емельяновой из города Улан-Удэ. По 80 тысяч рублей получили победители в номинациях «Документальное кино» и «Игровое кино» – авторы проектов «Мы из Игарки» Алексей Виноградов из Иркутска и «Велосипед» Марина Мария Мельник совместно с продюсером Анастасией Безрук. Сертификатами на техническое сопровождение награждены проекты «Эндем» Маргариты Стельмашонок и Ольги Мартыновой (Иркутск) и «Велосипед» Марины Марии Мельник и Анастасии Безрук (Москва).
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, проект «Под вечным синим небом» является победителем первого республиканского питчинга кинопроектов в категории «Игровое короткометражное кино». Фильм будет основан на рассказе Намжила Нимбуева «Хорэш, усь-усь!».
Кинопроект из Бурятии выиграл гран-при и 500 000 рублей
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