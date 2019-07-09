По словам сестры Намжила Нимбуева, создатели фильма работают «за идею»
Съёмки картины по рассказу «Хорэш усь-усь» стали возможны благодаря республиканскому питчингу кинопроектов
В Бурятии снимут фильм «Под вечным синим небом» по рассказу Намжила Нимбуева «Хорэш, усь-усь!». Об этом сообщила на своей странице в социальных сетях сестра поэта Любовь Нимбуева.
Как сообщал «Байкал-Daily», проект данной картины стал одним из победителей республиканского питчинга кинопроектов в категории «Игровое короткометражное кино». Для съёмок выделили сумму в 300 тысяч рублей.
Режиссёром нового фильма станет уроженка Бурятии Елена Емельянова, окончившая высшие кинематографические курсы в группе знаменитого Павла Лунгина.
Оператором приглашён Михаил Пашкульский из Санкт-Петербурга из мастерской кинооператора Александра Бурова. Звукорежиссёром фильма будет Дмитрий Назаров из Москвы, он сотрудничает с Павлом Лунгиным. А продюсер фильма - председатель Союза кинематографистов России в Бурятии Баир Дышенов.
- В общем, очень серьёзная команда. Главное и потрясающее - все работают без гонорара, как говорится, «за идею». Всех зацепил рассказ, как мне сказали. Выигранная сумма 300 тысяч рублей, естественно, мала. Будет решаться вопрос о «добыче» финансов, - поделилась Любовь Нимбуева.
В Бурятии снимут фильм по рассказу Намжила Нимбуева
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ущерб будет взыскан с виновников ДТП
По словам сестры Намжила Нимбуева, создатели фильма работают «за идею»
Движение по перекрытому участку дороги открыто
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июля по республике днём по юго-западу, крайнему северу местами небольшие кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром
На «Вкусе лета» садоводы продемонстрируют лучшие сорта ягод и проконсультируют всех желающих
Они покажут программу, посвящённую семье Николая II
Авторы получили рекомендательные письма на гранты для их реализации
Они проведут благотворительный концерт «Sib Aid»
Он победил в личных и командных соревнованиях
Юбиляру исполнилось 90 лет
Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности
Всего в федеральный реестр лучших практик по благоустройству вошли 165 проектов
Уроженец Иркутской области взял «бронзу» по вольной борьбе в Сочи
Соревнования пройдут в Кабанском районе
Посылки для пострадавших получит региональное отделение Российского Красного креста.