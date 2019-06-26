Пять авторов получат финансовую поддержку на реализацию проектов
В столице Бурятии объявили победителей первого республиканского питчинга кинопроектов. Как сообщал «Байкал-Daily», общий призовой фонд проекта составил 1,5 млн рублей.
В шорт-лист питчинга вошли 14 проектов. По итогам публичной защиты кинопроектов экспертный совет определил 3 победителей в категории «Игровое короткометражное кино» и 2 победителей в категории «Документальное кино», сообщили в Республиканском центре народного творчества Бурятии.
Победителями республиканского питчинга кинопроектов в категории «Игровое короткометражное кино» стали Ая Улзытуева, «Здесь никого нет»; Александр Мадуев, «Июль. Август. Сентябрь»; Елена Емельянова, «Под вечным синим небом». В категории «Документальное кино» победили Александр Хантаев, «И люди в нем актеры»; Виктор Алферов, Ольга Погодина-Кузмина, «Стрела вдохновения».
Каждый победитель питчинга получает грант на частичную или полную реализацию кинопроекта от учредителя в размере 300 тысяч рублей.
В Бурятии объявили победителей первого питчинга кинопроектов
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