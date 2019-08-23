Для этого нужно заранее подать заявку на избирательный участок
8 сентября в Улан-Удэ в единый день голосования пройдут выборы мэра города и депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Участки будут работать в этот день с 8:00 до 20:00.
Те, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на свой избирательный участок, могут проголосовать на дому. Для этого необходимо заранее - не позднее 14:00 8 сентября - оставить заявку в своей участковой избирательной комиссии, сотрудники которой приедут по указанному жителем адресу, сообщает управление по информационной политике.
Дополнительная информация размещена на портале органов местного самоуправления Улан-Удэ на сайте https://ulan-ude-eg.ru/vlast/izbiratelnaya-komissiya/vybory/ Также работает горячая линия связи с избирателями по телефону 8 (3012) 45-45-93.
Как сообщал «Байкал-Daily», по официальным данным статистики, правом избирательного голоса в Улан-Удэ обладают 293 тысячи человек.
Маломобильные улан-удэнцы смогут проголосовать на дому
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