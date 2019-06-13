«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздника на площади Советов
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, в День России на площади Советов в Улан-Удэ прошёл гастрономический фестиваль «Вкус шёлкового пути».
Во второй половине дня также состоялись праздничные концерты. Зрители увидели выступления танцевальных школ Улан-Удэ – «VMD studio», «Dancehall» и танцевальной команды «ADRENALIN crew - ADR Fam».
После прошёл гала-концерт республиканской хоровой ассамблеи. В нём приняли участие сводный взрослый хор республиканской хоровой ассамблеи, сводный детский хор, лучшие вокальные и хоровые коллективы районов республики и Улан-Удэ.
Школы современного танца «VMD studio», «ADR fam», «DANCE HALL» провели флешмоб «Молодёжь России».
Завершилось празднование Дня России фестивалем вокально-инструментальных групп «Живой звук». Выступили группы «Дари» (Улан-Удэ, рок), «Сагаан Турлааг» (Тунка, этно-рок), «Somnium» (Улан-Удэ, рок), «Prime-Tame» (Улан-Удэ, джаз), «Джэм» (Улан-Удэ, джаз), «Смак» (Улан-Удэ, кавер-группа), «Межа» (Тарбагатай, ансамбль народного шлягера), Игро (Улан-Удэ, рэп-рок), «Big Band» (Улан-Удэ, кавер-группа), Противодействие (Прибайкалье, ВИА).
Некоторые участники спели и сыграли с солистами эстрады Дулмой Сунраповой, Валико Гаспарян, Мэдэгмой Доржиевой, Эрдэни Батсух, Сергеем Плотниковым и другими.
В Улан-Удэ отпраздновали День России: фоторепортаж
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