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Как отпраздновать День России в Улан-Удэ

Как отпраздновать День России в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет программу праздничных мероприятий

12 июня с 13.00 часов на площади Советов состоятся праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня России.

С 9 до 12 часов на сцене, установленной на главной площади столицы Бурятии, пройдёт репетиция (саунд-чек) фестиваля ВИА «Живой звук».

С 13:00 до 15:00 состоится открытие Недели туризма, а также гастрономический фестиваль «Вкус Шёлкового пути».

Сегодня культура уличных танцев всё больше проникает в среду молодёжи России, и у нас в республике появились такие танцевальные команды. И завтра с 15:30 до 16:50 будет организована презентация ведущих танцевальных школ Улан-Удэ. Это «VMD studio», «Dancehall» и танцевальная команда «ADRENALIN crew - ADR Fam», которые представляют молодежную субкультуру республики и являются победителями многих всероссийских и международных чемпионатов.

С 17:00 состоится гала-концерт Республиканской хоровой ассамблеи. В гала-концерте принимают участие сводный взрослый хор Республиканской хоровой ассамблеи, сводный детский хор, лучшие вокальные и хоровые коллективы районов республики и Улан-Удэ. Также в концерте примут участие хореографические коллективы Улан-Удэ.

В 18:30 школы современного танца «VMD studio», «ADR fam», «DANCE HALL» проведут флешмоб «Молодёжь России».

С 19:00 на площади Советов стартует фестиваль вокально-инструментальных групп «Живой звук». Как отмечают организаторы, лучшие из лучших сыграют на одной сцене в День России.

Всего на фестиваль пришло около 20 заявок от творческих коллективов, и по результатам заочного отборочного тура 10 самых самобытных и профессиональных групп выступят на гала-концерте завтра. Это группы «Дари» (Улан-Удэ, рок), «Сагаан Турлааг» (Тунка, этно-рок), «Somnium» (Улан-Удэ, рок), «Prime-Tame» (Улан-Удэ, джаз), «Джэм» (Улан-Удэ, джаз), «Смак» (Улан-Удэ, кавер-группа), «Межа» (Тарбагатай, ансамбль народного шлягера), «Игро» (Улан-Удэ, рэп-рок), «Big Band» (Улан-Удэ, кавер-группа), Противодействие (Прибайкалье, ВИА).

Некоторые участники споют и сыграют с популярными солистами эстрады Дулмой Сунраповой, Валико Гаспарян, Мэдэгмой Доржиевой, Эрдэни Батсух, Сергеем Плотниковым и другими.


В 11.30 часов в торговом комплексе «Фортуна» (проспект Автомобилистов, 4Б) развернётся Звениудинская ярмарка

На ярмарке - презентации, выставки, интерактивные программы театрализованный пролог, концертная программа, дефиле, книжный базар

Основное действие ярмарки будет проходить на торговых площадках «Янтарная площадь», «Славянский базар», «Красная площадь», «Город мастеров», «Гостиный двор», «Ретро авто», улицах Молодежная, Дружбы, Сытная, Нарядная и проспекте Здоровья.

Здесь можно будет приобрести разнообразные продукты питания: от традиционного для ярмарки хлеба до тайского мороженого. А также одежду, изделия народных промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного творчества, предметы живописи и искусства. Целую улицу займут товары для здорового питания и образа жизни.

Также в рамках мероприятия состоятся выставки, в частности, презентация начального фрагмента панно о развитии торговли на территории Бурятии с фрагментами «Великого чайного пути».

Запланированы дефиле коллекций модельных агентств и дизайнеров, встречи с поэтами, писателями, бардами. В течение всего дня будут проводиться интерактивные программы – взрослые и детские игровые зоны с обучением народным играм и забавам, демонстрация традиционных событийных обрядов, мастер-классы разных направлений в «Городе мастеров».

Ярмарка будет длиться до 18 часов.

Справка:

День России (до 2002 года — День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) отмечается ежегодно с 1992 года.

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации как День принятия Декларации о государственном суверенитете. В 1998 году Борис Ельцин в своём телевизионном обращении предложил переименовать праздник в «День России». Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.
день России
 
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