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Бурятии направила на поддержку СВО почти 2 млрд рублей

Бурятии направила на поддержку СВО почти 2 млрд рублей
Экономика, 
Об этом рассказал зампред правительства республики Иван Альхеев

Бурятия оказала поддержку специальной военной операции почти на два миллиарда рублей. Об этом рассказал зампред правительства республики Иван Альхеев в ходе прямого эфира, прошедшего накануне.

- Республика Бурятия оказала поддержку в специальной военной операции на сумму более 1 млрд 900 млн рублей. Наши артисты первыми из всех из всех регионов выступили в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской Народных республик. Провели большой концерт-марафон, все собранные средства направили на поддержку СВО. Также предприятия добывающей отрасли оказали прямую адресную финансовую помощь нашим военнослужащим на сумму более 40 млн рублей, - рассказал Иван Альхеев.

Он добавил, что санатории Бурятии – Горячинск, Аршан, Нилова Пустынь – разработали оздоровительные программы реабилитации военнослужащих, получивших ранения на спецоперации.

Кроме прочего, Иван Альхеев сам побывал на Донбассе и поделился личным впечатлением о поездке.

- Боевой дух наших военнослужащих очень высокий. За всё время мы посетили четыре воинские части, каждый день проезжали вдоль линии фронта по 400 км. Нас в поездке сопровождал заместитель командующего армии. Поразило то, что не было от военнослужащих ни единой жалобы, ни единой – ни мне, ни в адрес глав муниципальных образований и председателей районного совета депутатов. Очень важно, когда есть обратная связь, когда есть связь с тылом, - сказал Иван Альхеев.

Неделя прямых эфиров с зампредами правительства Бурятии проходит с 13 по 17 февраля.


спецоперация на Украине

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