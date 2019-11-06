Для пенсионеров прожиточный минимум стал больше на 35 рублей
В Бурятии установлена величина прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Соответствующее постановление в конце октября подписал Игорь Зураев, исполнявший обязанности председателя правительства Бурятии.
Итак, прожиточный минимум в расчёте на душу населения составил 11 631 рублей. Это на 82 рубля больше, чем во втором квартале (11 549).
Для трудоспособного населения величина установлена на уровне 12109 рублей (кварталом ранее 12 тысяч ровно).
Для пенсионеров прожиточный минимум подрос на 35 рублей. Было 9155, стало 9190.
Прожиточный минимум для детей вырос на 39 рублей. Установлена величина 12104 рублей против предыдущих 12065.
Справка:
Прожиточный минимум – минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни. Это стоимость условной потребительской корзины. В России в годовую потребительскую корзину трудоспособного человека входят 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц и т. д. Кроме еды, в корзину входят ещё и непродовольственные товары, которые оцениваются в половину суммы, потраченной на продукты. Коммунальные платежи и прочие услуги — также берутся как 50 % стоимости продуктовой корзины. Прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону. А также для трёх групп населения — дети, пенсионеры и трудоспособные. Считается, что меньше всего денег нужно пенсионерам.
Прожиточный минимум в Бурятии подрос на 82 рубля
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