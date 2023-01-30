Предпринимательница Кира Макарова оставляет бизнес и уезжает в Крым работать волонтёром







Чтобы поехать в Крым, Кира связалась с представительством Бурятии и Бурятским волонтёрским движением в Крыму, прошла проверку службами безопасности. Согласовала с куратором вопросы с местом проживания и готовность выполнять определенный фронт работ. Как только все детали были решены, купила за свой счёт билеты до Москвы, и сейчас готовится к поездке. Из Москвы – поездом до Крыма и сразу в полевой лагерь. На месте кураторы определят, в какой именно – в Джанкой или в Армянск, где нужнее будут рабочие руки. Волонтёрская работа в Крыму непростая – работа без выходных, с перерывом только на сон, активная добровольческая деятельность.



- Я долго следила за волонтёрской деятельностью и поняла, мне нужно ехать. Так как чувствую, что должна помочь нашим мужчинам, а значит и своей Родине. С момента как началась СВО, эта мысль не покидала меня, и этот зов души и сердца с каждым днем становился лишь сильнее. В какой-то момент картина сложилась, я поняла, что по-другому не могу, - говорит Кира Макарова. - Сейчас готовлюсь к поездке, к активной работе.

фото - пресс-служба правительства РБ







Чтобы поехать в Крым, Кира связалась с представительством Бурятии и Бурятским волонтёрским движением в Крыму, прошла проверку службами безопасности. Согласовала с куратором вопросы с местом проживания и готовность выполнять определенный фронт работ. Как только все детали были решены, купила за свой счёт билеты до Москвы, и сейчас готовится к поездке. Из Москвы – поездом до Крыма и сразу в полевой лагерь. На месте кураторы определят, в какой именно – в Джанкой или в Армянск, где нужнее будут рабочие руки. Волонтёрская работа в Крыму непростая – работа без выходных, с перерывом только на сон, активная добровольческая деятельность.- Я долго следила за волонтёрской деятельностью и поняла, мне нужно ехать. Так как чувствую, что должна помочь нашим мужчинам, а значит и своей Родине. С момента как началась СВО, эта мысль не покидала меня, и этот зов души и сердца с каждым днем становился лишь сильнее. В какой-то момент картина сложилась, я поняла, что по-другому не могу, - говорит Кира Макарова. - Сейчас готовлюсь к поездке, к активной работе.

Известная в Бурятии и за её пределами предпринимательница Кира Макарова, автор и основатель брендов KIRA и Nero Lucci (производство гель-лаков и продукции для ногтевого сервиса) 1 февраля отправляется на границу с Украиной, чтобы работать волонтёром.В полевых лагерях, возведённых представительством Бурятии для наших солдат в Крыму (Джанкой и Армянск), добровольцы занимаются приготовлением блюд, стиркой, сортировкой гуманитарной помощи и другой необходимой работой, способной помочь нашим землякам поддерживать боевой дух.- Я решила поехать волонтёром и помогать нашим ребятам-землякам в зоне проведения СВО. Причём речь идёт именно о помощи своими руками – это, на мой взгляд, то, что больше всего нужно нашим воинам сейчас, - поясняет Кира Макарова. - Я думаю, мужчины, кто сейчас защищает Родину в непростых зимних условиях, должны почувствовать именно поддержку, заботу, теплоту, которые проявляются в простых, но жизненно необходимых вещах – горячий обед, чистая одежда, доставка гуманитарной помощи. Если понадобится, буду ухаживать за ранеными.