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В Иркутске с 4 по 9 мая ограничат продажу алкоголя

В Иркутске с 4 по 9 мая ограничат продажу алкоголя
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Запрет будет действовать в местах проведения массовых мероприятий

В Иркутске из-за празднования Дня Победы вводятся ограничения на продажу спиртного. Запрет будет действовать с 4 по 9 мая.

- Алкоголь не будут продавать в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий во время их проведения, а также в радиусе 100 метров от места проведения, - сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Комитет по социальной политике и культуры администрации Иркутской области составил список адресов, где не будут продавать алкоголь и срок действия ограничения.

В большинстве мест с 4 по 8 мая ограничения будут действовать пару часов. Большая часть запретов будут применены именно 9 мая.

Несмотря на запрет, торговать спиртными напитками можно будет в заведениях общепита.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае также ограничили продажу алкоголя на майские праздники. Ограничения действуют за два часа до начала мероприятий

В Бурятии розничная продажа алкогольной продукции запрещена в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. 
алкоголь

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