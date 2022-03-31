В Бурятии пойдёт под суд бывший руководитель «Промгражданстроя»

Стали известны подробности уголовного дела с печально известной компанией-застройщиком
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя компании-застройщика. Женщина обвиняется в злоупотреблении полномочиями, растрате, а также по статье «Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Информация об этом появилась сегодня на сайте прокуратуры Бурятии.
Источник «Байкал-Daily», в свою очередь, сообщил, что речь идёт о строительной компании «Програжданстрой», признанной ранее банкротом.
- По версии следствия, руководитель организации в 2015-2017 годах передала без оплаты аффилированному юридическому лицу четыре квартиры, а также оформила на подчинённого работника 68 парковочных мест, причинив ущерб компании на сумму 29,1 млн рублей. Этими действиями нарушены права и законные интересы 221 участника долевого строительства, так как не было завершено строительство двух жилых домов на территории Октябрьского района, - уточнили в прокуратуре Бурятии.
Также, выяснило следствие, в январе 2018 года обвиняемая по договору купли-продажи без оплаты передала в собственность подконтрольного лица офисное здание компании стоимостью 11,8 млн рублей.
- Кроме того, с июня 2018-го по июль 2019 года до получения разрешения на строительство и осуществления государственной регистрации права ею незаконно привлекались денежные средства граждан в сумме 8,8 млн рублей путём заключения с ними договоров на участие в долевом строительстве. До настоящего времени жилые дома в эксплуатацию не сданы, - отмечают в прокуратуре.
Потерпевшие для взыскания ущерба предъявили иски. Следствие для обеспечения возмещения причинённого вреда наложило арест на имущество стоимостью 32,9 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас долгострой на улице Ключевская, который не достроил «Промгражданстрой», достраивает другой подрядчик. Средства на его достройку удалось привлечь из бюджета благодаря фонду поддержки дольщиков Бурятии.
Кстати, в 2019 году перед судом предстал ещё один застройщик Валерий Убодоев (компания «Зодчий», дом которой также не был построен в срок). Бизнесмен был признан виновным в мошенничестве и получил четыре года шесть месяцев условно.
В Бурятии пойдёт под суд бывший руководитель «Промгражданстроя»
Бизнес, Фото:
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