В Бурятии жители района скептически отнеслись к возрождению мёртвого посёлка



Ещё в начале марта Ещё в начале марта стало известно , что следом за посёлком Загустай к Гусиноозёрску решили присоединить ещё один – Заозёрный. Об этом власти республики попросил совет депутатов Селенгинского района.



Ходатайство народных избранников тогда одобрили в правительстве республики. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Теперь решение – за депутатами Народного Хурала. Вопрос о слиянии Заозёрного с Гусиноозёрском рассмотрят на одной из очередных сессий.



В вышеупомянутом заключении правительства говорится, что муниципальное образование «Город Гусиноозёрск» состоит из самого райцентра, Загустая (до недавнего времени) и посёлка Заозёрный. Согласно части 1 статьи 12 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии», объединить населённые пункты можно, если они, по сути, уже слились друг с другом, а их инфраструктура стала единой.



Ещё в 2012 году райсовет утвердил новый генплан городского поселения, согласно которому Заозёрный является частью Гусиноозёрска. Их соединяет грунтовая дорога. После присоединения первый утратит самостоятельный статус и его исключат из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов РБ.



Согласно актам от 25 сентября 2019-го и 1 октября 2022 года, в посёлке никто не живёт. Людей расселили и все они перебрались в районный центр – в маневренный фонд. В Заозёрном осталось 11 многоквартирных домов, которые находятся в заброшенном состоянии. Окна в квартирах выбиты, полы, балконы и крыши разобраны, отопления нет. Кроме того, блага цивилизации отсутствуют в местной школе и детском саду. Официальное присоединение населённого пункта к Гусиноозёрску призвано упростить порядок и процедуру финансирования «на его восстановление и развитие».



Однако селенгинцы отнеслись к этой новости скептически. Обсуждая её на днях в паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте», люди предложили вместо Заозёрного взяться за 9-ый микрорайон в самом райцентре.



- Больницу начали строить и бросили. Сколько пустых квартир, бывшие общаги. Когда-то были хорошими. Вот в первую очередь что нужно восстанавливать, – заявила одна из местных жительниц.



Другие её поддержали, отметив, что в обезлюдевшем посёлке «уже нечего ловить». «Кирпичный завод – там уже камня на камне нет», – высказались сельчане.

