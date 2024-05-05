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В Бурятии жители района скептически отнеслись к возрождению мёртвого посёлка

В Бурятии жители района скептически отнеслись к возрождению мёртвого посёлка
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они заявили, что в Заозёрном «уже нечего ловить»

Ещё в начале марта стало известно, что следом за посёлком Загустай к Гусиноозёрску решили присоединить ещё один – Заозёрный. Об этом власти республики попросил совет депутатов Селенгинского района.
 
Ходатайство народных избранников тогда одобрили в правительстве республики. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
 
Теперь решение – за депутатами Народного Хурала. Вопрос о слиянии Заозёрного с Гусиноозёрском рассмотрят на одной из очередных сессий.

В вышеупомянутом заключении правительства говорится, что муниципальное образование «Город Гусиноозёрск» состоит из самого райцентра, Загустая (до недавнего времени) и посёлка Заозёрный. Согласно части 1 статьи 12 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии», объединить населённые пункты можно, если они, по сути, уже слились друг с другом, а их инфраструктура стала единой.

Ещё в 2012 году райсовет утвердил новый генплан городского поселения, согласно которому Заозёрный является частью Гусиноозёрска. Их соединяет грунтовая дорога. После присоединения первый утратит самостоятельный статус и его исключат из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов РБ.

Согласно актам от 25 сентября 2019-го и 1 октября 2022 года, в посёлке никто не живёт. Людей расселили и все они перебрались в районный центр – в маневренный фонд. В Заозёрном осталось 11 многоквартирных домов, которые находятся в заброшенном состоянии. Окна в квартирах выбиты, полы, балконы и крыши разобраны, отопления нет. Кроме того, блага цивилизации отсутствуют в местной школе и детском саду. Официальное присоединение населённого пункта к Гусиноозёрску призвано упростить порядок и процедуру финансирования «на его восстановление и развитие».
 
Однако селенгинцы отнеслись к этой новости скептически. Обсуждая её на днях в паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте», люди предложили вместо Заозёрного взяться за 9-ый микрорайон в самом райцентре.

- Больницу начали строить и бросили. Сколько пустых квартир, бывшие общаги. Когда-то были хорошими. Вот в первую очередь что нужно восстанавливать, – заявила одна из местных жительниц.
 
Другие её поддержали, отметив, что в обезлюдевшем посёлке «уже нечего ловить». «Кирпичный завод – там уже камня на камне нет», – высказались сельчане.
Гусиноозерск инициатива Народный Хурал правительство РБ

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