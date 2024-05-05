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Пропавшего в Бурятии 46-летнего мужчину обнаружили мёртвым

Пропавшего в Бурятии 46-летнего мужчину обнаружили мёртвым
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
О нём ничего не было известно почти две недели

В Бурятии нашли мёртвым 46-летнего жителя одного из сёл Заиграевского района, который пропал почти полмесяца назад, 22 апреля. Спустя три дня к его поискам приступили представители добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Волонтёры распространили ориентировки с приметами сельчанина.

А накануне стало известно, что мужчина погиб. Добровольцы принесли соболезнования его родным и близким. Всех участвовавших в поисках поблагодарили за помощь. Жителей республики попросили удалить репосты с ориентировками в соцсетях.

Ранее в «ЛизаАлерт» отчитались о работе в апреле. Всего за второй весенний месяц волонтёры получили 87 заявок на поиск пропавших людей по всей республике. В марте было на 11 меньше – 76.

Большинство исчезнувших – 71 – в итоге обнаружили живыми. Двое погибли. Семерых всё ещё ищут. Семь заявок пока не подтверждены.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице отряда во «ВКонтакте».
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