Пропавшего в Бурятии 46-летнего мужчину обнаружили мёртвым





Большинство исчезнувших – 71 – в итоге обнаружили живыми. Двое погибли. Семерых всё ещё ищут. Семь заявок пока не подтверждены.



- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице отряда во «ВКонтакте». Ранее в «ЛизаАлерт» отчитались о работе в апреле. Всего за второй весенний месяц волонтёры получили 87 заявок на поиск пропавших людей по всей республике. В марте было на 11 меньше – 76.Большинство исчезнувших – 71 – в итоге обнаружили живыми. Двое погибли. Семерых всё ещё ищут. Семь заявок пока не подтверждены.- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице отряда во «ВКонтакте».

В Бурятии нашли мёртвым 46-летнего жителя одного из сёл Заиграевского района, который пропал почти полмесяца назад, 22 апреля. Спустя три дня к его поискам приступили представители добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Волонтёры распространили ориентировки с приметами сельчанина.А накануне стало известно, что мужчина погиб. Добровольцы принесли соболезнования его родным и близким. Всех участвовавших в поисках поблагодарили за помощь. Жителей республики попросили удалить репосты с ориентировками в соцсетях.