В Бурятии сельчанину продлили испытательный срок



В конце ноября житель Хоринского района предстал перед судом за наркотики. Его признали виновным по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств») и назначили наказание – три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.



Кроме того, мужчину обязали пройти консультацию у специалиста на предмет зависимости от запрещённых веществ и при необходимости – соответствующее лечение. Однако сельчанин к врачу так и не пришёл. А ещё он, вопреки решению суда, сменил место жительства, не уведомив об этом уголовно-исполнительную инспекцию, причём без уважительных причин.



В итоге осужденному продлили испытательный срок ещё на месяц. Теперь ему придётся раз в месяц являться в УИИ для отчета о своём поведении. Постановление уже вступило в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».



