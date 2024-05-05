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Бурятию накроет жара под 30 градусов

Бурятию накроет жара под 30 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике пообещали аномальное для мая тепло

В Бурятию пришло долгожданное потепление. В воскресенье, 5 мая, в республике ожидается от +18 до +23 и лишь местами – от +8 до +13 градусов. Кое-где пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с и с порывами до 13-15 м/с.

В понедельник, 6 мая, Бурятию накроет настоящая жара. Синоптики обещают от +24 до +29 градусов, местами – от +14 до +19, по Прибайкалью и на севере – от +8 до +13, в Улан-Удэ – до +27. Ночью – от +1 до +6, в некоторых районах – до -4. Осадки обойдут республику стороной. Ветер юго-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.

Ранее в Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на третий месяц весны. Согласно ему, средняя температура воздуха в мае окажется примерно на один градус выше, чем в предыдущие годы, а по южному и среднему Прибайкалью – близкой к средним многолетним значениям.

Осадков в большинстве районов выпадет больше, чем обычно. На юго-западе – меньше и около климатической нормы.

Определить особенности последнего весеннего месяца и даже узнать, каким будет лето, можно и по некоторым народным приметам.

Частые дожди и туманы в мае – к плодородному году
Если май сырой – июнь будет сухим
Град в мае – к «градобойному» лету
Много журавлей появилось – к засухе
Если в начале месяца тепло, то в конце придут холода – и наоборот
Одуванчик поздно зацветает – к сухому лету
Если в мае выпало много дождей, их будет мало и в сентябре – и наоборот


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