Жителей республики снова ждут длинные выходные
Следующая рабочая неделя в Бурятии, как и по всей стране, будет короткой. Она продлится всего три дня – с 6 по 8 мая. А после начнётся длинный уик-энд в честь Дня Победы – с 9-го по 12-ое число.
Отдых также устроят в день России – в среду, 12 июня, и из-за Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца, как и весной, жителей республики ждёт шестидневка – по 28-ое декабря включительно. Зато уже 29-го наступят новогодние каникулы.
До этого дополнительные выходные в Бурятии объявляли в честь праздника Белого месяца, Дня защитника Отечества и 8 марта. Всего в 2024-ом жители РФ отдохнут 118 дней (с учётом привычных суббот и воскресений), а нашей республики – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.
В Бурятии близится трёхдневная рабочая неделя
Общество, Фото:
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