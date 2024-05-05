В Бурятии собирают претензии к общественному транспорту



Представители регионального отделения Народного фронта решили узнать, устраивает ли жителей Бурятии общественный транспорт и насколько он вообще удобен и комфортен для пассажиров. Чтобы высказать своё мнение по этому поводу, достаточно ответить на несколько вопросов, перейдя по ссылке https://nk.onf.ru/surveys/traffic_reform и указав перед этим место проживания (регион и населённый пункт).



Оценить просят не только работу самих маршруток, автобусов и трамваев, но и состояние остановочных пунктов. Кое-какие вопросы касаются способа оплаты проезда. Опрос анонимный. Как пояснили «фронтовики», его результаты помогут сделать пассажирские перевозки в республике лучше.