Из него эвакуировали 5 человек
Возгорание произошло утром 5 мая в центре города. На улице Профсоюзная вспыхнул двухэтажный дом. Туда отправились сотрудники подразделений Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
Когда они прибыли на место, огонь бушевал на первом этаже. Из дома на улицу вывели 5 жильцов. Пожар площадью в 5 квадратных метров ликвидировали, рассказали в республиканском управлении МЧС.
Всего с пламенем боролись 19 человек. Задействовать пришлось 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается. На месте работал дознаватель.
В центре Улан-Удэ по неизвестным причинам вспыхнул барак
Происшествия, Фото:
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