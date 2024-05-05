В центре Улан-Удэ по неизвестным причинам вспыхнул барак

Происшествия, Фото: МЧС по Бурятии

Из него эвакуировали 5 человек



Возгорание произошло утром 5 мая в центре города. На улице Профсоюзная вспыхнул двухэтажный дом. Туда отправились сотрудники подразделений Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



Когда они прибыли на место, огонь бушевал на первом этаже. Из дома на улицу вывели 5 жильцов. Пожар площадью в 5 квадратных метров ликвидировали, рассказали в республиканском управлении МЧС.



Всего с пламенем боролись 19 человек. Задействовать пришлось 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается. На месте работал дознаватель.

