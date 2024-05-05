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В центре Улан-Удэ по неизвестным причинам вспыхнул барак

В центре Улан-Удэ по неизвестным причинам вспыхнул барак
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
Из него эвакуировали 5 человек

Возгорание произошло утром 5 мая в центре города. На улице Профсоюзная вспыхнул двухэтажный дом. Туда отправились сотрудники подразделений Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Когда они прибыли на место, огонь бушевал на первом этаже. Из дома на улицу вывели 5 жильцов. Пожар площадью в 5 квадратных метров ликвидировали, рассказали в республиканском управлении МЧС.

Всего с пламенем боролись 19 человек. Задействовать пришлось 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается. На месте работал дознаватель.
пожар эвакуация МЧС

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