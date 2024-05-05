Сельчан в Бурятии оставили без мусорных баков

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Их убрали из-за «многочисленных жалоб»



Жители Курумкана недоумевают из-за внезапного исчезновения контейнеров для отходов на пересечении улиц Комсомольская и Очирова. Люди заявили в группе «Курумкан-инфо.24/7», что их убрали «без предупреждения».



- Хоть бы уведомили, в связи с чем. Итак платим немалые суммы, – возмутились сельчане.



В местной администрации пояснили, что контейнерную площадку ликвидировали «по многочисленным жалобам и заявлению граждан». «Теперь на этом участке будет подворовый сбор мусора», – заявили власти.

