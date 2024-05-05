В районе Бурятии высмеяли подвисший ремонт дороги на 160 с лишним миллионов

Её обновление основательно затянулось
В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на ситуацию с ремонтом дороги «Новоильинск – Горхон – Кижа» в пригородном Заиграевском районе. Работы на участке протяжённостью в 5 километров стартовали ещё в 2022 году и должны были завершиться 30 октября 2023-го, но в итоге их продлили до конца 2024-го.
Стоимость контракта – около 161 с половиной миллиона рублей. Смета предполагает не только капремонт моста и асфальтирование, но и инфраструктурное благоустройство. Там должны были сделать площадку для отдыха с беседкой, двумя биотуалетами, скамейками и урнами. Но до завершения ремонта, судя по всему, ещё очень далеко.
- Выполнено всего 13% запланированных работ, что составляет около 22 миллионов от стоимости контракта. С подрядчиком рассчитались – оплатили почти половину всей суммы, порядка 72 миллионов, – утверждают общественники в своём официальном telegram-канале.
Местные жители, возмущённые этой ситуацией, даже сняли шуточное видео, в котором разыграли долгожданное открытие обновлённой дороги и моста. В ролике продемонстрировали, что сделали всё это спустя рукава. Обещанную беседку показали как невнятную конструкцию из нескольких палок, в которой заодно разместили и биотуалет.
Сельчане недоумевают, почему процесс застопорился и никто ничего не делает. «Фронтовики» уже обратились по этому поводу в прокуратуру. «Мы считаем, что важно проверить расходование денежных средств и причины простоя», – заявили активисты.
Кстати, на состояние этого участка сельчане жаловались в середине апреля, сообщив, что там невозможно ездить. В Минтрансе РБ на это заявили, что работы начнутся с наступлением тепла.
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Общество, Фото:
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