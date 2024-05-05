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Глава Бурятии с супругой вышли на крестный ход в честь Пасхи

Глава Бурятии с супругой вышли на крестный ход в честь Пасхи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов поздравил всех верующих с православным праздником

В воскресенье, 5 мая, православные верующие отмечают Пасху – самый главный, радостный и светлый праздник в христианстве. Накануне вечером, в Великую субботу, глава Бурятской митрополии Иосиф совершил вечерню и литургию святого Василия Великого в Свято-Одигитриевском соборе, а после её завершения освятил пасхальную снедь.

В 23:00 митрополит возглавил Пасхальную полунощницу и крестный ход (возрастное ограничение – 0+), к которому присоединились глава республики Алексей Цыденов и его супруга Ирина Цыденова. Руководитель региона сам сообщил об этом в соцсетях.

- Вместе с супругой приняли участие в крестном ходе. Разделили пасхальную радость вместе с земляками. В эти минуты воздух пропитан самыми светлыми чувствами, добротой и надеждой, – написал Алексей Цыденов в своём telegram-канале.

Он поздравил верующих со Светлым Христовым Воскресением и с великим праздником Пасхи.

- В этот светлый день от души желаю, чтобы все были здоровы, благополучны и всем нам сопутствовал успех во всех добрых начинаниях. Все мы молимся за наших близких, – подчеркнул глава РБ.

Возрастное ограничение – 0+
Пасха праздник православие глава Бурятии

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