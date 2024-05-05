В Бурятии родителей детсадовцев возмутили прогулки в дождь и ветер



Жителей Курумкана обеспокоило, что их детей, посещающих один из местных садиков, выводят на улицу даже в непогоду – дождь и ветер. Родители заявили в группе «Курумкан-инфо.24/7», что после таких прогулок у ребятишек начинаются проблемы со здоровьем.



- Их нечем занять что ли? Как это понимать? Малыши стоят и ждут, когда остальные оденутся, выходят на улицу все вспотевшие и сразу начинают болеть! – возмутились сельчане.



В дошкольном учреждении пояснили: согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года, общая продолжительность прогулки в садике составляет не менее 3-4 часов в день. Её организуют дважды – до обеда и после дневного сна или уже перед уходом детей домой.



- При температуре ниже -15°С и скорости ветра более 7 метров в секунду продолжительность прогулки сокращается, но она не отменяется, – подчеркнули в ДОУ.



Если за окном ниже 15°С, а порывы ветра превышают 15 м/с, гулять не идут ребятишки младше четырёх лет, а если на улице холоднее -20 градусов – воспитанники постарше.



- Во время прогулок дети активно двигаются, дышат свежим воздухом, познают окружающий мир и пренебрегать СанПиН мы не можем, – отметили в учреждении. – Частые болезни не могут находиться в прямой зависимости от длительности прогулок и от погодных условий.

